Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»

17 января, во вторник в рамках открытого лектория нашего издания выступит краевед, моделист, сотрудник музея им. П.В. Алабина. Он прочитает лекцию «Расписные Стеньки Разина челны». Она будет посвящена истории волжского судоходства. Слушатели узнают о том, как передвигались по рекам древние славяне, чем знаменита эра допарового флота, а также попытаются разгадать тайны уникальных волжских судов. Лектор расскажет о том, чем промышляли на Волге самарские ушкуйники и почему речная стража, призванная защищать купцов от нападений разбойников, снискала себе нехорошую славу. Кроме того, Борис Агузаров расскажет о Стеньке Разине и том, нужен ли нашему городу музей Волги.Напомним, что на площадках модернизированных библиотек открытый лекторий «Самарской газеты» проводится при поддержке Адиминистрации г.о. Самара.Ближайшая встреча состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 21.Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.