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Открытая лекция «Расписные Стеньки Разина челны»

17 января, во вторник в рамках открытого лектория нашего издания выступит краевед, моделист, сотрудник музея им. П.В. Алабина Борис Агузаров. Он прочитает лекцию «Расписные Стеньки Разина челны». Она будет посвящена истории волжского судоходства. Слушатели узнают о том, как передвигались по рекам древние славяне, чем знаменита эра допарового флота, а также попытаются разгадать тайны уникальных волжских судов. Лектор расскажет о том, чем промышляли на Волге самарские ушкуйники и почему речная стража, призванная защищать купцов от нападений разбойников, снискала себе нехорошую славу. Кроме того, Борис Агузаров расскажет о Стеньке Разине и том, нужен ли нашему городу музей Волги.

Напомним, что на площадках модернизированных библиотек открытый лекторий «Самарской газеты» проводится при поддержке Адиминистрации г.о. Самара.

Ближайшая встреча состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 21.
Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru. 
Дата: 13 января 2017 , 17:27
61
Автор текста: Оксана Воронина
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