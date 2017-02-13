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Открытая лекция «Первая книга Самары»

14 февраля, во вторник, состоится открытая лекция заведующего редакцией истории России (XIII-XX века) "Российской исторической энциклопедии" Андрея Макарова. Эксперт из Москвы познакомит горожан с первой самарской книгой, созданной в 1628 году. Как отмечает Андрей Макаров, эта рукопись долгое время не была известна местным историкам, но при этом именно этот документ можно считать второй по хронологии важной датой в истории всего города. Ведь даже знаменитая гравюра Адама Олеария, дающая представление о Самаре XVII века, была создана позднее. Труд античного самарского переписчика дает возможность сделать немало открытий в топологии и культуре нашего города того периода. Кто и где изготовил забытую рукопись, кто стал ее заказчиком? Ответы на эти и другие вопросы слушатели получат в ходе встречи, которая пройдет в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30.

Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест необходима предварительная запись по телефону 89277070033. 
Дата: 13 февраля 2017 , 14:02
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Автор текста: Оксана Воронина
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