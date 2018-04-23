Открытая лекция «Обитатели самарских фасадов»
24 апреля, во вторник, в 19.00 состоится открытая лекция «Обитатели самарских фасадов» краеведа Александра Житкова.
Город – сложно сочиненный человеком мир, наполненный не только архитектурой, транспортом, звуками и цветом. В нем «живут» и определяют его облик атланты, кариатиды, маскароны, львы (некоторые из них улыбаются), грифоны, медальоны, гербы… О лепных элементах самарских фасадов, мировой практике и самарских особенностях лепнины, расскажет эксперт слушателям лекции.
Мероприятие состоится в кофейне «Горький» (ул. Высоцкого, 10, 1 этаж). Продолжительность лекции - 2 часа. Вход бесплатный и осуществляется строго по предварительной записи. Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru. Количество мест ограничено.
Город – сложно сочиненный человеком мир, наполненный не только архитектурой, транспортом, звуками и цветом. В нем «живут» и определяют его облик атланты, кариатиды, маскароны, львы (некоторые из них улыбаются), грифоны, медальоны, гербы… О лепных элементах самарских фасадов, мировой практике и самарских особенностях лепнины, расскажет эксперт слушателям лекции.
Мероприятие состоится в кофейне «Горький» (ул. Высоцкого, 10, 1 этаж). Продолжительность лекции - 2 часа. Вход бесплатный и осуществляется строго по предварительной записи. Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru. Количество мест ограничено.
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