Открытая лекция «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства»
31 января, во вторник в рамках краеведческого лектория нашего издания выступит доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГСПУ, академик Академии военных наук РФ, ветеран военной службы Георгий Ипполитов. Он выступит в формате лекционной дискуссии на тему «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства». Лектор расскажет о событиях первой четверти прошлого века и том, как гражданская война отразилась на Самаре, о Михаиле Фрунзе, КОМУЧе, восточном фронте и многом другом.
- Мероприятие пройдет в формате историко-психологической дискуссии. Участники узнают, что белые, красные, зеленые, - все они "дети страшных лет России". И не было в этой войне ни победителей, ни проигравших, - прокомментировал Георгий Ипполитов.
Напомним, что открытый лекторий «Самарской газеты» на площадках модернизированных библиотек проводится проводятся при поддержке Адиминистрации г.о. Самара.
Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
- Мероприятие пройдет в формате историко-психологической дискуссии. Участники узнают, что белые, красные, зеленые, - все они "дети страшных лет России". И не было в этой войне ни победителей, ни проигравших, - прокомментировал Георгий Ипполитов.
Напомним, что открытый лекторий «Самарской газеты» на площадках модернизированных библиотек проводится проводятся при поддержке Адиминистрации г.о. Самара.
Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
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