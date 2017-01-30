Открытая лекция «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства»

в рамках краеведческого лектория нашего издания выступит доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГСПУ, академик Академии военных наук РФ, ветеран военной службы. Он выступит в формате лекционной дискуссии на темуЛектор расскажет о событиях первой четверти прошлого века и том, как гражданская война отразилась на Самаре, о Михаиле Фрунзе, КОМУЧе, восточном фронте и многом другом.- Мероприятие пройдет в формате историко-психологической дискуссии. Участники узнают, что белые, красные, зеленые, - все они "дети страшных лет России". И не было в этой войне ни победителей, ни проигравших, - прокомментировал Георгий Ипполитов.Напомним, что открытый лекторий «Самарской газеты» на площадках модернизированных библиотек проводится проводятся при поддержке Адиминистрации г.о. Самара.Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. В связи ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 89277070033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.