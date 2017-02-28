Открытая лекция «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары»
28 февраля, во вторник, состоится заключительная встреча в рамках открытого исторического лектория нашего издания. Старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького, кандидат филологических наук Ольга Жиганова представит лекцию «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары». Слушатели узнают о самарском периоде жизни знаменитых писателей и о том, какой след в их жизни и творчестве оставил наш город. Выясним, где в произведениях классиков можно обнаружить родные самарцы приметы и какие городские здания до сих пор хранят память о великих литераторах.
Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Начало мероприятия в 19.00.
Необходима предварительная запись по телефону 8927 70 70 033.
Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Начало мероприятия в 19.00.
Необходима предварительная запись по телефону 8927 70 70 033.
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