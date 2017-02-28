Открытая лекция «Горький и Толстой: две фигуры в истории Самары»

28 февраля, во вторник, состоится заключительная встреча в рамках открытого исторического лектория нашего издания. Старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького, кандидат филологических наукпредставит лекцию. Слушатели узнают о самарском периоде жизни знаменитых писателей и о том, какой след в их жизни и творчестве оставил наш город. Выясним, где в произведениях классиков можно обнаружить родные самарцы приметы и какие городские здания до сих пор хранят память о великих литераторах.Встреча пройдет в пресс-центре «Самарской газеты» по адресу ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.Начало мероприятия в 19.00.Необходима предварительная запись по телефону 8927 70 70 033.