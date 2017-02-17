17 февраля 2017 года,
17:59
$ 57.15    60.65   Нефть 55.76 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Пресс-центр/

Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»

21 февраля, во вторник, заведующий лекционным отделом музея «Детская картинная галерея» Александр Житков представит лекцию под названием «40 градусов не по Цельсию», посвященную питейным традициям жителей нашей страны и Самары в частности.

Слушатели узнают, почему «Веселие Руси есть пити», чем алкогольные предпочтения наших предков во времена Киевской Руси, Ивана Грозного, Петра I, в начале XX века, когда в России появилась традиция пить чай и кофе и чем кабак отличается от корчмы. Вспомним о том, где в дореволюционной Самаре располагались главные магазины с горячительным, как Альфред Фон Вакано создал известный на всю страну бренд и почему в историческом контексте слово «пиво» указывает совсем не на привычный нам пенный напиток?

Встреча пройдет в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу: ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. Внимание! Действует ограничение по возрасту 18+. Необходима предварительная запись по телефону 89093443061. 
Дата: 17 февраля 2017 , 17:34
38
Автор текста: Наталья Родимова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Пресс-центр
Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
17 февраля 2017
38
Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»
15 февраля 2017
620
Пресс-конференция: «Масленичные гуляния в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан»
Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
14 февраля 2017
204
Прямая линия «Налоговые льготы: порядок получения и изменения в законодательстве»
no photo
13 февраля 2017
177
Открытая лекция «Первая книга Самары»
no photo
6 февраля 2017
176
Открытая лекция «Археологические памятники на территории Самары»
Пресс-конференция главного врача онкодиспансера Андрея Орлова
3 февраля 2017
192
Пресс-конференция главного врача онкодиспансера Андрея Орлова
Пресс-конференция «Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году»
1 февраля 2017
229
Пресс-конференция «Бесплатная медицина в Самаре в 2017 году»
Открытая лекция «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства»
30 января 2017
169
Открытая лекция «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства»
Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
25 января 2017
157
Пресс-конференция «Зимний Грушинский фестиваль в Самаре»
Лента новостей
17 февраля 2017 , 16:16
101
Губернатор принял участие в собрании общественного актива районов Самары
Основной темой встречи стало благоустройство города и участие в этом процессе жителей.
17 февраля 2017 , 15:45
122
Вторые после Москвы. Самара в лидерах рейтинга городов с самыми большими пробками
  Google провел анализ загруженности дорог в городах России. 
17 февраля 2017 , 13:39
424
Самарские полицейские задержали двух водителей, скрывшихся с мест ДТП
В микрорайоне Крутые Ключи произошли два похожих происшествия.
17 февраля 2017 , 13:33
176
В центре Самары ограничат движение транспорта
Это связано с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы –...
17 февраля 2017 , 13:28
178
В Самарской области автоледи на Шевроле сбила двух девочек
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 14:10 на трассе «Урал - Старая Рачейка...
17 февраля 2017 , 12:43
157
Самарский театр выступил в шоу «Минута славы»
Артисты независимого театра «Пластилиновый дождь» приняли участие в передаче...
17 февраля 2017 , 11:42
255
В связи с коммунальной аварией на Московском шоссе организована работа "горячей линии"
Ж ители поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи, которые остались без холодного водоснабжения...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8426
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
6147
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5618
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
3834
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1883
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Перемены ожидают не только «Ладью». В Самаре обсудили планы реконструкции 4-й очереди набережной
19 января 2017
1298
1
Перемены ожидают не только «Ладью». В Самаре обсудили планы реконструкции 4-й очереди набережной
Вчера глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором был рассмотрен проект реконструкции...
В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг будут изменения
19 января 2017
794
В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг будут изменения
Платежи пытаются сделать более прозрачными.
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
19 января 2017
312
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
Лучшие педагоги - организаторы воспитательного процесса соревновались и делились секретами...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.