Открытая лекция «40 градусов не по Цельсию»
21 февраля, во вторник, заведующий лекционным отделом музея «Детская картинная галерея» Александр Житков представит лекцию под названием «40 градусов не по Цельсию», посвященную питейным традициям жителей нашей страны и Самары в частности.
Слушатели узнают, почему «Веселие Руси есть пити», чем алкогольные предпочтения наших предков во времена Киевской Руси, Ивана Грозного, Петра I, в начале XX века, когда в России появилась традиция пить чай и кофе и чем кабак отличается от корчмы. Вспомним о том, где в дореволюционной Самаре располагались главные магазины с горячительным, как Альфред Фон Вакано создал известный на всю страну бренд и почему в историческом контексте слово «пиво» указывает совсем не на привычный нам пенный напиток?
Встреча пройдет в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу: ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. Внимание! Действует ограничение по возрасту 18+. Необходима предварительная запись по телефону 89093443061.
Слушатели узнают, почему «Веселие Руси есть пити», чем алкогольные предпочтения наших предков во времена Киевской Руси, Ивана Грозного, Петра I, в начале XX века, когда в России появилась традиция пить чай и кофе и чем кабак отличается от корчмы. Вспомним о том, где в дореволюционной Самаре располагались главные магазины с горячительным, как Альфред Фон Вакано создал известный на всю страну бренд и почему в историческом контексте слово «пиво» указывает совсем не на привычный нам пенный напиток?
Встреча пройдет в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу: ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. Внимание! Действует ограничение по возрасту 18+. Необходима предварительная запись по телефону 89093443061.
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