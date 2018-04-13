Мастер-класс по точечной росписи
15 апреля, в воскресенье, в 11.00 в кофейне "Горький" (ул. Высоцкого, 10) состоится бесплатный мастер-класс по точечной росписи.
Участники познакомятся с секретами точечной росписи, узнают историю этого вида декорирования предметов, а самое главное - смогут создать свою картину. На занятие необходимо принести только предмет, который вы собираетесь украшать. Это может быть блокнот или косметичка, чехол для телефона или тарелка. Новичкам будет удобнее работать на плоской поверхности, а опытным участникам под силу окажется и роспись кружек или стаканов. Ведущий мероприятия - мастер по точечной росписи Елизавета ЗАЙЦЕВА. Продолжительность занятия - около 1,5 часов.
Вход на мастер-класс бесплатный и осуществляется строго по предварительной записи. Материалы для росписи предоставляются организаторами.
Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
Количество мест ограничено.
Участники познакомятся с секретами точечной росписи, узнают историю этого вида декорирования предметов, а самое главное - смогут создать свою картину. На занятие необходимо принести только предмет, который вы собираетесь украшать. Это может быть блокнот или косметичка, чехол для телефона или тарелка. Новичкам будет удобнее работать на плоской поверхности, а опытным участникам под силу окажется и роспись кружек или стаканов. Ведущий мероприятия - мастер по точечной росписи Елизавета ЗАЙЦЕВА. Продолжительность занятия - около 1,5 часов.
Вход на мастер-класс бесплатный и осуществляется строго по предварительной записи. Материалы для росписи предоставляются организаторами.
Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.
Количество мест ограничено.
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