13 февраля, во вторник, в 19.00 в пресс-центре "Самарской газеты" состоится мастер-класс "Китайский чай с нового листа".Накануне восточного Нового года основатель чайного клуба "Красный халат" Юрий Тишаков расскажет о традициях китайского чаепития. Участники встречи смогут попробовать настоящий китайский чай и узнать об его особенностях. Гости вечера познакомятся с культурой чаепития и узнают, как правильно заваривать и пить чай, какие из 100 сортов напитка помогают взбодриться, успокоиться или даже похудеть. Ведущий мастер-класса объяснит, почему так сложно найти хороший чай в России и Самаре и как отличить оригинал от подделки . Юрий Тишаков имеет уникальный опыт в чайной сфере. Многократно был на родине чая в Китае и учился у китайских чаеваров.Мероприятие проводится совместно с самарской сетью чайных клубов "Красный халат".Вход на мастер-класс бесплатный и осуществляется строго по предварительной записи. Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru. Количество мест ограничено.