Круглый стол «Жители или профессионалы: кто должен принимать решения о благоустройстве общественных пространств Самары»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на темуСпоры вокруг монумента «Гордость, честь и слава Самарской области» на площади Славы не утихают ни в профессиональных, ни в обывательских кругах. После череды обсуждений решено было доверить судьбу Стены общественному суду. Окончательно она решится 18 марта после голосования на избирательных участках. Архитекторы и представители общественности обсудят, можно ли доверять решение о том, как должны выглядеть и благоустраиваться знаковые места города, простым жителям. Каковы основные народные претензии к монументу? Как оценивают эксперты архитектурные и эстетические качества композиции на волжском склоне? Распространится ли акция "Самара решает" на другие объекты и достопримечательности? Как и сколько раз изменялась площадь Славы за время своего существования? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.- архитектор "ВТС-проект", автор монумента, - Дмитрий ОРЛОВ,- декан факультета дизайна Самарского технического университета, член Союза архитекторов России, - Светлана МАЛЫШЕВА,- архитектор, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России, - Юрий АСТАХОВ,- блогер и журналист - Армен АРУТЮНОВ,- журналист - Илья СУЛЬДИН,- блогер - Ольга ПАУЛОВА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.