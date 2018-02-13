Круглый стол «Жители или профессионалы: кто должен принимать решения о благоустройстве общественных пространств Самары»
13 февраля, во вторник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Жители или профессионалы: кто должен принимать решения о благоустройстве общественных пространств Самары».
Споры вокруг монумента «Гордость, честь и слава Самарской области» на площади Славы не утихают ни в профессиональных, ни в обывательских кругах. После череды обсуждений решено было доверить судьбу Стены общественному суду. Окончательно она решится 18 марта после голосования на избирательных участках. Архитекторы и представители общественности обсудят, можно ли доверять решение о том, как должны выглядеть и благоустраиваться знаковые места города, простым жителям. Каковы основные народные претензии к монументу? Как оценивают эксперты архитектурные и эстетические качества композиции на волжском склоне? Распространится ли акция "Самара решает" на другие объекты и достопримечательности? Как и сколько раз изменялась площадь Славы за время своего существования? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- архитектор "ВТС-проект", автор монумента, - Дмитрий ОРЛОВ,
- декан факультета дизайна Самарского технического университета, член Союза архитекторов России, - Светлана МАЛЫШЕВА,
- архитектор, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России, - Юрий АСТАХОВ,
- блогер и журналист - Армен АРУТЮНОВ,
- журналист - Илья СУЛЬДИН,
- блогер - Ольга ПАУЛОВА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Жители или профессионалы: кто должен принимать решения о благоустройстве общественных пространств Самары».
Споры вокруг монумента «Гордость, честь и слава Самарской области» на площади Славы не утихают ни в профессиональных, ни в обывательских кругах. После череды обсуждений решено было доверить судьбу Стены общественному суду. Окончательно она решится 18 марта после голосования на избирательных участках. Архитекторы и представители общественности обсудят, можно ли доверять решение о том, как должны выглядеть и благоустраиваться знаковые места города, простым жителям. Каковы основные народные претензии к монументу? Как оценивают эксперты архитектурные и эстетические качества композиции на волжском склоне? Распространится ли акция "Самара решает" на другие объекты и достопримечательности? Как и сколько раз изменялась площадь Славы за время своего существования? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- архитектор "ВТС-проект", автор монумента, - Дмитрий ОРЛОВ,
- декан факультета дизайна Самарского технического университета, член Союза архитекторов России, - Светлана МАЛЫШЕВА,
- архитектор, член правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России, - Юрий АСТАХОВ,
- блогер и журналист - Армен АРУТЮНОВ,
- журналист - Илья СУЛЬДИН,
- блогер - Ольга ПАУЛОВА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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