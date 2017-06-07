Круглый стол «Серые зарплаты: риски для работников и пути легализации»
8 июня, в четверг, в 12.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Серые зарплаты: риски для работников и пути легализации».
Участники круглого стола обсудят, насколько остра проблема «серых» зарплат в Самаре и каковы способы по выводу из тени тех, кто платит и получает зарплату в конвертах. Какие меры предпринимаются властью для легализации трудовых отношений? Какие районы Самары возглавляют рейтинг «гаражной» экономики? Какие отрасли чаще всего этому подвержены? Каких налоговых и пенсионных преференций лишают себя работники и чем рискуют работодатели? Какой объем средств уходит мимо городского бюджета и как это отражается на страховых взносах? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- Заведующая сектором экономики и прогнозирования качества жизни населения Департамента финансов и экономического развития Администрации г.о. Самара - Ирина ПОРСКОВА,
- начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА,
- начальник управления организации администрирования страховых взносов отделения ПФР по Самарской области - Наталья ЛЕОНТЬЕВА,
- помощник прокурора г.о. Самара - Маргарита СИНЮЧКОВА,
- врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области - Екатерина СЕРЕБРЕННИКОВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Серые зарплаты: риски для работников и пути легализации».
Участники круглого стола обсудят, насколько остра проблема «серых» зарплат в Самаре и каковы способы по выводу из тени тех, кто платит и получает зарплату в конвертах. Какие меры предпринимаются властью для легализации трудовых отношений? Какие районы Самары возглавляют рейтинг «гаражной» экономики? Какие отрасли чаще всего этому подвержены? Каких налоговых и пенсионных преференций лишают себя работники и чем рискуют работодатели? Какой объем средств уходит мимо городского бюджета и как это отражается на страховых взносах? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- Заведующая сектором экономики и прогнозирования качества жизни населения Департамента финансов и экономического развития Администрации г.о. Самара - Ирина ПОРСКОВА,
- начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области - Елена ДАНИЛКИНА,
- начальник управления организации администрирования страховых взносов отделения ПФР по Самарской области - Наталья ЛЕОНТЬЕВА,
- помощник прокурора г.о. Самара - Маргарита СИНЮЧКОВА,
- врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области - Екатерина СЕРЕБРЕННИКОВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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