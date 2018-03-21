Круглый стол «Политическая активность самарцев: динамика 2012-2018»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый на темуСамарская область вошла в топ-15 регионов, лидирующих по динамике явки на выборах Президента. Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности? Каков сегодняшний портрет избирателя в Самарской области и чем он отличается от прошлых кампаний? Каков уровень активности губернии по сравнению с другими регионами? Чем обусловлен высокий интерес общественных и международных наблюдателей на текущих выборах? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.- председатель Избирательной комиссии Самарской области – Вадим МИХЕЕВ,- советник врио Губернатора Самарской области - Ирина СКУПОВА,- член Общественной палаты Самарской области, общественный наблюдатель - Сергей ТУЧИН,- член Общественной палаты Самарской области – Виктор ПОЛЯНСКИЙ,- председатель молодежной участковой избирательной комиссии №3045 – Сергей ФИЛИППОВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.