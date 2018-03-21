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Главная/Пресс-центр/

Круглый стол «Политическая активность самарцев: динамика 2012-2018»

22 марта, в четверг, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый на тему «Политическая активность самарцев: динамика 2012-2018».
Самарская область вошла в топ-15 регионов, лидирующих по динамике явки на выборах Президента. Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности? Каков сегодняшний портрет избирателя в Самарской области и чем он отличается от прошлых кампаний? Каков уровень активности губернии по сравнению с другими регионами? Чем обусловлен высокий интерес общественных и международных наблюдателей на текущих выборах? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.

Спикеры:
- председатель Избирательной комиссии Самарской области – Вадим МИХЕЕВ,
- советник врио Губернатора Самарской области - Ирина СКУПОВА,
- член Общественной палаты Самарской области, общественный наблюдатель - Сергей ТУЧИН,
- член Общественной палаты Самарской области – Виктор ПОЛЯНСКИЙ,
- председатель молодежной участковой избирательной комиссии №3045 – Сергей ФИЛИППОВ.


Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 21 марта 2018 , 16:11
68
Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Екатерина Елизарова
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