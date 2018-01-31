Круглый стол «Подростковая агрессия: вопросы безопасности в школах»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на темуКакие меры предпринимаются для обеспечения безопасности в школах города? Что делается для предотвращения конфликтных ситуаций между учениками? Что может помочь предупредить детскую жестокость? Существуют ли правовые механизмы защиты детей от агрессивных одноклассников? Как помочь ребенку справиться с агрессивностью? Какова статистика правонарушений среди несовершеннолетних? Каковы их причины? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.- заместитель Главы г.о. Самара - руководитель Департамента образования Администрации г.о. Самара - Лилия ГАЛУЗИНА,- начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции - Татьяна БОЯРКИНА,- уполномоченный по правам ребенка в Самарской области - Татьяна КОЗЛОВА,- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии, педиатр, психотерапевт - Светлана КАРПУХИНА.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.