Круглый стол «Подростковая агрессия: вопросы безопасности в школах»
1 февраля, в четверг, в 10.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Подростковая агрессия: вопросы безопасности в школах».
Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности в школах города? Что делается для предотвращения конфликтных ситуаций между учениками? Что может помочь предупредить детскую жестокость? Существуют ли правовые механизмы защиты детей от агрессивных одноклассников? Как помочь ребенку справиться с агрессивностью? Какова статистика правонарушений среди несовершеннолетних? Каковы их причины? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- заместитель Главы г.о. Самара - руководитель Департамента образования Администрации г.о. Самара - Лилия ГАЛУЗИНА,
- начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции - Татьяна БОЯРКИНА,
- уполномоченный по правам ребенка в Самарской области - Татьяна КОЗЛОВА,
- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии, педиатр, психотерапевт - Светлана КАРПУХИНА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Подростковая агрессия: вопросы безопасности в школах».
Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности в школах города? Что делается для предотвращения конфликтных ситуаций между учениками? Что может помочь предупредить детскую жестокость? Существуют ли правовые механизмы защиты детей от агрессивных одноклассников? Как помочь ребенку справиться с агрессивностью? Какова статистика правонарушений среди несовершеннолетних? Каковы их причины? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- заместитель Главы г.о. Самара - руководитель Департамента образования Администрации г.о. Самара - Лилия ГАЛУЗИНА,
- начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции - Татьяна БОЯРКИНА,
- уполномоченный по правам ребенка в Самарской области - Татьяна КОЗЛОВА,
- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии, педиатр, психотерапевт - Светлана КАРПУХИНА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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