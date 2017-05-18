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Круглый стол «Онлайн-кассы: особенности перехода»

19 мая, в пятницу, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Онлайн-кассы: особенности перехода».

До 1 июля предприниматели должны перевести свой бизнес на онлайн-кассы. Насколько активно идет этот переход в Самарской области, и с какими сложностями он сопряжен? Как оценивают нововведения те, кто уже установил онлайн-кассы? Какова средняя стоимость переоборудования касс, и сколько времени требуется для установки новой техники? Что грозит тем, кто не успеет в срок, и могут ли бизнесмены рассчитывать на компенсации своих затрат? Для кого из рыночных торговцев кассы теперь станут обязательными, и куда за консультационной помощью могут обратиться бизнесмены? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.

Спикеры:
- заместитель руководителя УФНС по Самарской области – Глеб РУШКОВСКИЙ,
- президент Торгово-промышленной палаты Самарской области – Валерий ФОМИЧЕВ,
- уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области - Евгений БОРИСОВ.
- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» - Лариса ЕРМОЛЕНКО.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Дата: 18 мая 2017 , 16:18
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Автор текста: Оксана Воронина
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