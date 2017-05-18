Круглый стол «Онлайн-кассы: особенности перехода»

19 мая, в пятницу, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Онлайн-кассы: особенности перехода».



До 1 июля предприниматели должны перевести свой бизнес на онлайн-кассы. Насколько активно идет этот переход в Самарской области, и с какими сложностями он сопряжен? Как оценивают нововведения те, кто уже установил онлайн-кассы? Какова средняя стоимость переоборудования касс, и сколько времени требуется для установки новой техники? Что грозит тем, кто не успеет в срок, и могут ли бизнесмены рассчитывать на компенсации своих затрат? Для кого из рыночных торговцев кассы теперь станут обязательными, и куда за консультационной помощью могут обратиться бизнесмены? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.



Спикеры:

- заместитель руководителя УФНС по Самарской области – Глеб РУШКОВСКИЙ,

- президент Торгово-промышленной палаты Самарской области – Валерий ФОМИЧЕВ,

- уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области - Евгений БОРИСОВ.

- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» - Лариса ЕРМОЛЕНКО.



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Оксана Воронина,

руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

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