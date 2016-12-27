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Круглый стол «Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры»

28 декабря, в среду, в 11.30 в  пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Новогодний синдром: как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры».
В последнее время в регионе зафиксирован рост числа людей, страдающих от ожирения. Насколько ощутим этот рост согласно данным статистики, каковы его причины? Люди какого возраста и пола чаще всего подвержены ожирению? Какие меры профилактики и борьбы с ожирением предпринимаются на уровне региона? Какой процент ожирения среди детей? Каковы рекомендации диетологов по организации праздничного меню? Как подготовить организм к «тяжелому» праздничному рациону и выходу из него? В разгар зимних каникул, 6 января, для православных россиян заканчивается рождественский пост. Как перейти на привычное меню без вреда для организма? Ответы на эти и другие вопросы дадут участники мероприятия.

Спикеры:
- заместитель главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Самарской области по диетологии, директора НИИ гигиены и экологии человека ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России контрольного отдела УФНС России по Самарской области - Ольга САЗОНОВА,
- врач-эндокринолог НИИ гигиены и экологии человека ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент - Любовь БОРОДИНА,
- начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара - Сергей ЧЕТВЕРИКОВ.

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж. 
Дата: 27 декабря 2016 , 15:16
62
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: https://www.instagram.com/made_in_the_kitchen/
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