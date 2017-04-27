Круглый стол «Молодежные проекты: секреты создания и успеха»

Менее трех недель остается до завершения регистрации на V Молодежный Форум ПФО «iВолга-2017». Он проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Более 2000 молодых людей приедут на Форум в июне, а пока же идет активная подача заявок на участие, которая закроется в середине мая. Участники круглого стола обсудят, с каким проектом идти на форум, чтобы стать победителем и получить грант.Сколько заявок уже подано на форум? Каков был конкурс на смены по итогам прошлых лет, какой конкурс прогнозируется в этом году? Какие нововведения приготовит для участников пятая, юбилейная iВолга? Эксперты расскажут, где искать идеи для проекта и как избежать основных ошибок новичкам. Какие проекты ценятся выше всего? Каков секрет прохождения конвейера проектов на форуме и можно ли реализовать проект без грантовой поддержки? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.- директор форума - Кристина ПОПОВА;- заместитель директора Форума по образовательной программе Екатерина АСТАШИНА;- руководитель конвейера проектов - Юлия РЯБЕВА;- победитель смены «Спортивная молодежь - здоровая нация» форума «iВолга-2016» - Никита ДАВЫДОВ,- победитель смены «МедиаВолна» форума «iВолга-2015» - Сергей ДМИТРИЕВ,- победитель смены «Культурный бум» форума «iВолга-2016» - Анастасия ЯВЦЕВА.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.