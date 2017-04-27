Круглый стол «Молодежные проекты: секреты создания и успеха»
27 апреля, в четверг, в 15.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Молодежные проекты: секреты создания и успеха».
Менее трех недель остается до завершения регистрации на V Молодежный Форум ПФО «iВолга-2017». Он проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Более 2000 молодых людей приедут на Форум в июне, а пока же идет активная подача заявок на участие, которая закроется в середине мая. Участники круглого стола обсудят, с каким проектом идти на форум, чтобы стать победителем и получить грант.
Сколько заявок уже подано на форум? Каков был конкурс на смены по итогам прошлых лет, какой конкурс прогнозируется в этом году? Какие нововведения приготовит для участников пятая, юбилейная iВолга? Эксперты расскажут, где искать идеи для проекта и как избежать основных ошибок новичкам. Какие проекты ценятся выше всего? Каков секрет прохождения конвейера проектов на форуме и можно ли реализовать проект без грантовой поддержки? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- директор форума - Кристина ПОПОВА;
- заместитель директора Форума по образовательной программе Екатерина АСТАШИНА;
- руководитель конвейера проектов - Юлия РЯБЕВА;
- победитель смены «Спортивная молодежь - здоровая нация» форума «iВолга-2016» - Никита ДАВЫДОВ,
- победитель смены «МедиаВолна» форума «iВолга-2015» - Сергей ДМИТРИЕВ,
- победитель смены «Культурный бум» форума «iВолга-2016» - Анастасия ЯВЦЕВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Менее трех недель остается до завершения регистрации на V Молодежный Форум ПФО «iВолга-2017». Он проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Более 2000 молодых людей приедут на Форум в июне, а пока же идет активная подача заявок на участие, которая закроется в середине мая. Участники круглого стола обсудят, с каким проектом идти на форум, чтобы стать победителем и получить грант.
Сколько заявок уже подано на форум? Каков был конкурс на смены по итогам прошлых лет, какой конкурс прогнозируется в этом году? Какие нововведения приготовит для участников пятая, юбилейная iВолга? Эксперты расскажут, где искать идеи для проекта и как избежать основных ошибок новичкам. Какие проекты ценятся выше всего? Каков секрет прохождения конвейера проектов на форуме и можно ли реализовать проект без грантовой поддержки? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- директор форума - Кристина ПОПОВА;
- заместитель директора Форума по образовательной программе Екатерина АСТАШИНА;
- руководитель конвейера проектов - Юлия РЯБЕВА;
- победитель смены «Спортивная молодежь - здоровая нация» форума «iВолга-2016» - Никита ДАВЫДОВ,
- победитель смены «МедиаВолна» форума «iВолга-2015» - Сергей ДМИТРИЕВ,
- победитель смены «Культурный бум» форума «iВолга-2016» - Анастасия ЯВЦЕВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Пресс-центр
26 апреля 2017
91
24 апреля 2017
127
19 апреля 2017
146
7 апреля 2017
269
28 марта 2017
366
27 марта 2017
347
26 апреля 2017 , 22:17
115
В среду, 26 апреля, самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России по футболу
26 апреля 2017 , 18:01
196
В этом году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
26 апреля 2017 , 17:58
545
Им стал Александр Вавилов. Он вступил в должность сегодня и сменил на этом посту Валерия...
26 апреля 2017 , 17:44
706
Мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД запретили эксплуатировать в июле прошлого...
26 апреля 2017 , 17:30
271
Сегодня, примерно в 16.00 в отдел полиции №5 поступило сообщение о подозрительной коробке,...
26 апреля 2017 , 17:11
134
Биомодуль габаритами 75х75х135 мм и массой до 3,5 кг создается в соответствии со стандартами...
26 апреля 2017 , 16:27
145
В рамках Всероссийского фестиваля документального кино «Соль земли», появившегося в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5516
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4574
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4204
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3641
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1095
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1402
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1226
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1378
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...