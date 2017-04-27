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Круглый стол «Молодежные проекты: секреты создания и успеха»

27 апреля, в четверг, в 15.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Молодежные проекты: секреты создания и успеха».

Менее трех недель остается до завершения регистрации на V Молодежный Форум ПФО «iВолга-2017». Он проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Более 2000 молодых людей приедут на Форум в июне, а пока же идет активная подача заявок на участие, которая закроется в середине мая. Участники круглого стола обсудят, с каким проектом идти на форум, чтобы стать победителем и получить грант.

Сколько заявок уже подано на форум? Каков был конкурс на смены по итогам прошлых лет, какой конкурс прогнозируется в этом году? Какие нововведения приготовит для участников пятая, юбилейная iВолга? Эксперты расскажут, где искать идеи для проекта и как избежать основных ошибок новичкам. Какие проекты ценятся выше всего? Каков секрет прохождения конвейера проектов на форуме и можно ли реализовать проект без грантовой поддержки? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.


Спикеры:
- директор форума - Кристина ПОПОВА;
- заместитель директора Форума по образовательной программе Екатерина АСТАШИНА;
- руководитель конвейера проектов - Юлия РЯБЕВА;
- победитель смены «Спортивная молодежь - здоровая нация» форума «iВолга-2016» - Никита ДАВЫДОВ,
- победитель смены «МедиаВолна» форума «iВолга-2015» - Сергей ДМИТРИЕВ,
- победитель смены «Культурный бум» форума «iВолга-2016» - Анастасия ЯВЦЕВА.


Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 26 апреля 2017 , 14:20
91
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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