Круглый стол «Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Самаре»
23 мая, в среду, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Самаре».
Накануне Дня предпринимателя, который по традиции отмечается в России 26 мая, эксперты обсудят, какие меры поддержки сегодня принимаются для развития сектора малого и среднего бизнеса. Насколько эффективны меры поддержки, оказываемые сегодня бизнесу? Какие федеральные и областные программы наиболее интересны местным предпринимателям? Как помогают старт-апам? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области - Евгений БОРИСОВ,
- представитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара,
- директор Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» – Дмитрий КРЫПАЕВ,
- начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области, - Константин МАГДА,
- руководитель отдела по работе с предприятиями малого бизнеса ОО "Самарский" Райффайзенбанка Екатерина БАШМАКОВА,
- заместитель начальника управления по работе с клиентами операционного офиса "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" - Татьяна ГАШКОВА.
Накануне Дня предпринимателя, который по традиции отмечается в России 26 мая, эксперты обсудят, какие меры поддержки сегодня принимаются для развития сектора малого и среднего бизнеса. Насколько эффективны меры поддержки, оказываемые сегодня бизнесу? Какие федеральные и областные программы наиболее интересны местным предпринимателям? Как помогают старт-апам? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области - Евгений БОРИСОВ,
- представитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара,
- директор Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» – Дмитрий КРЫПАЕВ,
- начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области, - Константин МАГДА,
- руководитель отдела по работе с предприятиями малого бизнеса ОО "Самарский" Райффайзенбанка Екатерина БАШМАКОВА,
- заместитель начальника управления по работе с клиентами операционного офиса "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" - Татьяна ГАШКОВА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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