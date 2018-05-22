Круглый стол «Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Самаре»

23 мая, в среду, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Самаре».



Накануне Дня предпринимателя, который по традиции отмечается в России 26 мая, эксперты обсудят, какие меры поддержки сегодня принимаются для развития сектора малого и среднего бизнеса. Насколько эффективны меры поддержки, оказываемые сегодня бизнесу? Какие федеральные и областные программы наиболее интересны местным предпринимателям? Как помогают старт-апам? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.



Спикеры:

- уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области - Евгений БОРИСОВ,

- представитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара,

- директор Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» – Дмитрий КРЫПАЕВ,

- начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области, - Константин МАГДА,

- руководитель отдела по работе с предприятиями малого бизнеса ОО "Самарский" Райффайзенбанка Екатерина БАШМАКОВА,

- заместитель начальника управления по работе с клиентами операционного офиса "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" - Татьяна ГАШКОВА.

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