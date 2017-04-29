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Круглый стол «Любительский футбол в Самаре: состояние и перспективы»

2 мая, во вторник, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Любительский футбол в Самаре: состояние и перспективы».

Участники круглого стола обсудят, действительно ли Самара живет футболом и насколько горожане увлечены этим видом спорта. Мероприятие проводится в преддверии 75-летнего юбилея главного футбольного клуба Самары «Крыльев Советов». Сколько любительских лиг работает в Самаре и кто в них играет? Сколько муниципальных футбольных секций функционирует в городе? Каково число юных футболистов в Самаре? Какие соревнования по футболу для любителей пройдут в Самаре в этом году? Насколько развита инфраструктура для непрофессионального футбола в городе? Каково число полей, на которых горожане могут играть бесплатно? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.

Спикеры:
- представители Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара;
- главный тренер Центра подготовки футболистов «Крылья Советов» - Александр ЦЫГАНКОВ,
- руководитель комитета развития дворового футбола РОО «Самарская областная федерация футбола» - Иван МАКАРОВ,
- руководитель любительской футбольной лиги «ЛФЛ-Самара» - Роман ТРУХИН,
- ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» - Валерьян ПАНФИЛОВ,
- куратор проекта «Футбол запасной столицы» - Анатолий МАКАРОВ. 

Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.  
Дата: 28 апреля 2017 , 14:36
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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