Круглый стол «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб»
18 января, в четверг, в 13.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб».
2018 год в России объявлен Президентом страны Владимиром Путиным годом волонтера и добровольца. Насколько развито волонтерское движение в Самаре? Кому и как помогают городские добровольцы? Чем отметится знаковый год для самарского волонтерского актива? Помогать другим и творить добро: для скольких горожан волонтерство стало делом жизни? Зачем в Самару приезжают добровольцы из других стран? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- заместитель директора МБУ г.о. Самара "Самарский дом молодежи" - Дмитрий КРИВОВ,
- начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения - Мария ЖУРБА,
- директор "Самарского центра развития добровольчества" - Татьяна САННИКОВА,
- руководитель центра волонтерского движения "Ласточки (ICYE)" - Анастасия СИМКОВИЧ,
- исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" - Сергей АНДРИЯНОВ,
- руководитель Инклюзивного клуба добровольцев - Алексей ТРАНЦЕВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
2018 год в России объявлен Президентом страны Владимиром Путиным годом волонтера и добровольца. Насколько развито волонтерское движение в Самаре? Кому и как помогают городские добровольцы? Чем отметится знаковый год для самарского волонтерского актива? Помогать другим и творить добро: для скольких горожан волонтерство стало делом жизни? Зачем в Самару приезжают добровольцы из других стран? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- заместитель директора МБУ г.о. Самара "Самарский дом молодежи" - Дмитрий КРИВОВ,
- начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения - Мария ЖУРБА,
- директор "Самарского центра развития добровольчества" - Татьяна САННИКОВА,
- руководитель центра волонтерского движения "Ласточки (ICYE)" - Анастасия СИМКОВИЧ,
- исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" - Сергей АНДРИЯНОВ,
- руководитель Инклюзивного клуба добровольцев - Алексей ТРАНЦЕВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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