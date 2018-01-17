Круглый стол «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб»

18 января, в четверг, в 13.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Год добровольца и волонтера в России: самарский масштаб».2018 год в России объявлен Президентом страны Владимиром Путиным годом волонтера и добровольца. Насколько развито волонтерское движение в Самаре? Кому и как помогают городские добровольцы? Чем отметится знаковый год для самарского волонтерского актива? Помогать другим и творить добро: для скольких горожан волонтерство стало делом жизни? Зачем в Самару приезжают добровольцы из других стран? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.- заместитель директора МБУ г.о. Самара "Самарский дом молодежи" - Дмитрий КРИВОВ,- начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения - Мария ЖУРБА,- директор "Самарского центра развития добровольчества" - Татьяна САННИКОВА,- руководитель центра волонтерского движения "Ласточки (ICYE)" - Анастасия СИМКОВИЧ,- исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" - Сергей АНДРИЯНОВ,- руководитель Инклюзивного клуба добровольцев - Алексей ТРАНЦЕВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.