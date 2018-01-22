Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на темуКакова степень готовности систем электроснабжения стадиона «Самара-Арена»? Каковы затраты на создание всей электросетевой инфраструктуры для объектов ЧМ? Как будет использована подстанция «Стадион» после проведения первенства? Как в преддверии мундиаля изменилось городское освещение? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.Этим мероприятием «Самарская газета» открывает проект, посвященный подготовке городской инфраструктуры и инженерных систем к мировому первенству по футболу. В рамках проекта пройдет цикл круглых столов, каждый из которых посвящен одному из направлений: энергетике и электроснабжению, развитию транспорта и логистике, ремонту и реконструкции дорог, созданию комфортной городской среды, а также индустрии гостеприимства.– руководитель управления энергетики Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области - Вадим МАСЛОВ,– представитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара,– заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» - Светлана ЛАПТЕВА,– главный инженер Самарского предприятия Магистральных электрических сетей, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Сергей ГРЕЧИН,- помощник руководителя ООО "Энергосервисстрой" - Сергей ХОДЫКИН,- помощник руководителя ООО "Энергосервисстрой" - Виталий ТИХОНОВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.