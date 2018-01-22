Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»
23 января, во вторник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018».
Какова степень готовности систем электроснабжения стадиона «Самара-Арена»? Каковы затраты на создание всей электросетевой инфраструктуры для объектов ЧМ? Как будет использована подстанция «Стадион» после проведения первенства? Как в преддверии мундиаля изменилось городское освещение? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Этим мероприятием «Самарская газета» открывает проект, посвященный подготовке городской инфраструктуры и инженерных систем к мировому первенству по футболу. В рамках проекта пройдет цикл круглых столов, каждый из которых посвящен одному из направлений: энергетике и электроснабжению, развитию транспорта и логистике, ремонту и реконструкции дорог, созданию комфортной городской среды, а также индустрии гостеприимства.
Спикеры:
– руководитель управления энергетики Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области - Вадим МАСЛОВ,
– представитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара,
– заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» - Светлана ЛАПТЕВА,
– главный инженер Самарского предприятия Магистральных электрических сетей, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Сергей ГРЕЧИН,
- помощник руководителя ООО "Энергосервисстрой" - Сергей ХОДЫКИН,
- помощник руководителя ООО "Энергосервисстрой" - Виталий ТИХОНОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018».
Какова степень готовности систем электроснабжения стадиона «Самара-Арена»? Каковы затраты на создание всей электросетевой инфраструктуры для объектов ЧМ? Как будет использована подстанция «Стадион» после проведения первенства? Как в преддверии мундиаля изменилось городское освещение? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Этим мероприятием «Самарская газета» открывает проект, посвященный подготовке городской инфраструктуры и инженерных систем к мировому первенству по футболу. В рамках проекта пройдет цикл круглых столов, каждый из которых посвящен одному из направлений: энергетике и электроснабжению, развитию транспорта и логистике, ремонту и реконструкции дорог, созданию комфортной городской среды, а также индустрии гостеприимства.
Спикеры:
– руководитель управления энергетики Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области - Вадим МАСЛОВ,
– представитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара,
– заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» - Светлана ЛАПТЕВА,
– главный инженер Самарского предприятия Магистральных электрических сетей, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Сергей ГРЕЧИН,
- помощник руководителя ООО "Энергосервисстрой" - Сергей ХОДЫКИН,
- помощник руководителя ООО "Энергосервисстрой" - Виталий ТИХОНОВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Пресс-центр
18 января 2018
298
17 января 2018
304
15 января 2018
314
20 декабря 2017
345
22 ноября 2017
334
22 января 2018 , 17:28
187
ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник, 22 января, в 14:00 на трассе М-5...
22 января 2018 , 17:19
166
Во вторник, 23 января, в 17:00 в выставочном зале регионального отделения Союза художников...
22 января 2018 , 16:52
242
С 4 по 17 января 2018 года в Сочи проходил Международный фестиваль «КиВиН–2018».
22 января 2018 , 16:33
190
Они поедут в обычном режиме со вторника, 23 января. Об этом сообщает ТТУ Самары.
22 января 2018 , 15:55
171
З а минувшие сутки в уборке снега было задействовано 350 машин и более 200 дорожных рабочих МП...
22 января 2018 , 15:20
267
Такую цифру озвучил врио руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил...
22 января 2018 , 15:19
178
Полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка, наградили медалью «За смелость во имя спасения»
Приказ о награждении сотрудника транспортной полиции Айдына Камбарова ведомственной...
22 января 2018 , 14:47
577
Возгорание ликвидировали в 14:06.
22 января 2018 , 14:29
284
Авария произошла в воскресенье, 21 января, в 20:15.
22 января 2018 , 14:05
265
Генеральный директор Самарского академического театра драмы имени Горького, заслуженный деятель...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4381
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
3273
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
3016
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2729
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2673
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
3016
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2729
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2673
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
1403
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
1119
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.