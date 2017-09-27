Круглый стол "Дома престарелых: забота или неблагодарность"
28 сентября, в четверг, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Дома престарелых: забота или неблагодарность».
Накануне Дня пожилого человека эксперты, социальные работники, представители власти и геронтологи обсудят, насколько готова городская общественность к явлению «домов престарелых». Как часто самарцы отправляют стариков в дома престарелых? Считается ли это в обществе заботой о родственнике или расценивается как неблагодарность потомков? Какие условия проживания в частных и государственных домах престарелых? Каков средний возраст жителей интернатов? Какой распорядок дня в интернатах для пожилых? Как относятся жители домов к своему статусу и положению? Что важнее для пожилого человека санитарный и медицинский уход или внимание родных? Какие категории граждан имеют право на устройство в интернаты для пожилых бесплатно? Сколько пенсионеров на настоящий момент проживают в государственных и частных домах престарелых? Сколько из них инициировали проживание самостоятельно, а скольких в интернаты определили родственники? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- консультант Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области - Галина ЕВСЕЕВА,
- директор Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» - Александр ТЫЧКИН,
- заведующий отделением сестринского ухода ГБУЗ СО "Самарской клинической гериатрической больницы" - Андрей КОВАЛЕВ,
- директор ООО "Гармония" - Ольга КОНДРАШОВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Дома престарелых: забота или неблагодарность».
Накануне Дня пожилого человека эксперты, социальные работники, представители власти и геронтологи обсудят, насколько готова городская общественность к явлению «домов престарелых». Как часто самарцы отправляют стариков в дома престарелых? Считается ли это в обществе заботой о родственнике или расценивается как неблагодарность потомков? Какие условия проживания в частных и государственных домах престарелых? Каков средний возраст жителей интернатов? Какой распорядок дня в интернатах для пожилых? Как относятся жители домов к своему статусу и положению? Что важнее для пожилого человека санитарный и медицинский уход или внимание родных? Какие категории граждан имеют право на устройство в интернаты для пожилых бесплатно? Сколько пенсионеров на настоящий момент проживают в государственных и частных домах престарелых? Сколько из них инициировали проживание самостоятельно, а скольких в интернаты определили родственники? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.
Спикеры:
- консультант Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области - Галина ЕВСЕЕВА,
- директор Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» - Александр ТЫЧКИН,
- заведующий отделением сестринского ухода ГБУЗ СО "Самарской клинической гериатрической больницы" - Андрей КОВАЛЕВ,
- директор ООО "Гармония" - Ольга КОНДРАШОВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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