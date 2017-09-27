Круглый стол "Дома престарелых: забота или неблагодарность"

в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на темуНакануне Дня пожилого человека эксперты, социальные работники, представители власти и геронтологи обсудят, насколько готова городская общественность к явлению «домов престарелых». Как часто самарцы отправляют стариков в дома престарелых? Считается ли это в обществе заботой о родственнике или расценивается как неблагодарность потомков? Какие условия проживания в частных и государственных домах престарелых? Каков средний возраст жителей интернатов? Какой распорядок дня в интернатах для пожилых? Как относятся жители домов к своему статусу и положению? Что важнее для пожилого человека санитарный и медицинский уход или внимание родных? Какие категории граждан имеют право на устройство в интернаты для пожилых бесплатно? Сколько пенсионеров на настоящий момент проживают в государственных и частных домах престарелых? Сколько из них инициировали проживание самостоятельно, а скольких в интернаты определили родственники? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе круглого стола.- консультант Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области - Галина ЕВСЕЕВА,- директор Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» - Александр ТЫЧКИН,- заведующий отделением сестринского ухода ГБУЗ СО "Самарской клинической гериатрической больницы" - Андрей КОВАЛЕВ,- директор ООО "Гармония" - Ольга КОНДРАШОВА.Оксана Воронина,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.