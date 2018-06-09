Круглый стол «Долевое строительство в Самаре: ситуация на рынке недвижимости»
13 июня, в среду, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Долевое строительство в Самаре: ситуация на рынке недвижимости».
С 1 июля вступают в силу изменения в федеральный закон о долевом строительстве. Поправки призваны усилить защиту прав дольщиков и подразумевают целый ряд изменений в обязанностях и правах застройщиков. В ходе круглого стола эксперты обсудят, как новации отразятся на самарском рынке недвижимости.
Изменился ли спрос на долевки в городе? Кто из самарских девелоперов готов к новым условиям рынка? Наблюдается ли рост интереса к покупке земель под застройку на территории Самары? Как изменились темпы жилищного строительства по сравнению с прошлым годом? Как законодательные новации отразятся на конечном покупателе? Какова динамика цен на квартиры в строящихся домах? Оправданы ли опасения экспертов о предполагаемом росте стоимости квадратного метра? Как выбрать безопасную новостройку в новых условиях рынка? Каков спрос на ипотеку в Самаре сегодня? Как изменяются ставки на нее? Сколько квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в текущем году в Самаре? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
– руководитель Управления подготовки разрешительной документации, мониторинга и отчетности градостроительной деятельности Департамента градостроительства г.о. Самара - Сергей ТЕНЬКОВ,
– руководитель УК «Стройиндустрия» - Наталия СМИРНОВА,
– заместитель генерального директора УК «Альянс Менеджмент» - Мария ИВАНОВА,
– руководитель направления жилищного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк - Ольга ТРЕТЬЯКОВА,
– директор «Амонд Перспектива» - Светлана ПИОТРОВИЧ,
– начальник отдела ипотечного кредитования и страховой ответственности застройщика «Амонд Перспектива» - Ольга МИТЦЕВА,
– начальник службы по развитию партнерского канала продаж Самарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» - Мария ВОРОТЫНОВА,
– вице-президент Поволжской гильдии риэлторов - Юлия ОВЕЧКИНА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
С 1 июля вступают в силу изменения в федеральный закон о долевом строительстве. Поправки призваны усилить защиту прав дольщиков и подразумевают целый ряд изменений в обязанностях и правах застройщиков. В ходе круглого стола эксперты обсудят, как новации отразятся на самарском рынке недвижимости.
Изменился ли спрос на долевки в городе? Кто из самарских девелоперов готов к новым условиям рынка? Наблюдается ли рост интереса к покупке земель под застройку на территории Самары? Как изменились темпы жилищного строительства по сравнению с прошлым годом? Как законодательные новации отразятся на конечном покупателе? Какова динамика цен на квартиры в строящихся домах? Оправданы ли опасения экспертов о предполагаемом росте стоимости квадратного метра? Как выбрать безопасную новостройку в новых условиях рынка? Каков спрос на ипотеку в Самаре сегодня? Как изменяются ставки на нее? Сколько квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в текущем году в Самаре? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
– руководитель Управления подготовки разрешительной документации, мониторинга и отчетности градостроительной деятельности Департамента градостроительства г.о. Самара - Сергей ТЕНЬКОВ,
– руководитель УК «Стройиндустрия» - Наталия СМИРНОВА,
– заместитель генерального директора УК «Альянс Менеджмент» - Мария ИВАНОВА,
– руководитель направления жилищного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк - Ольга ТРЕТЬЯКОВА,
– директор «Амонд Перспектива» - Светлана ПИОТРОВИЧ,
– начальник отдела ипотечного кредитования и страховой ответственности застройщика «Амонд Перспектива» - Ольга МИТЦЕВА,
– начальник службы по развитию партнерского канала продаж Самарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» - Мария ВОРОТЫНОВА,
– вице-президент Поволжской гильдии риэлторов - Юлия ОВЕЧКИНА.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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