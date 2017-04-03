Круглый стол «Диспансеризация: реальная польза или простая формальность»
Во вторник, 4 апреля, в 11.00 в пресс-центре «Самарской газеты» (ул. Высоцкого, 8, 5 этаж) состоится круглый стол на тему
«Диспансеризация: реальная польза или простая формальность».
В преддверии Всемирного дня здоровья участники круглого стола обсудят роль профилактики в сохранении здоровья горожан. Участники поделятся мнениями о том, как избежать формального подхода к диспансеризации и сделать ее реально эффективной. Как часто требуется проходить диспансеризацию и какие заболевания можно предотвратить с ее помощью? Сколько самарцев уже прошли процедуры с начала текущего года? Каково число социально-ответственных предприятий в городе, обеспечивающих для своих работников ежегодные плановые профосмотры? Насколько доступны услуги по диспансеризации работников для представителей малых и средних предприятий? Для кого профосмотры обязательны? Диспансеризация по ОМС или платные услуги? Какие обследования входят в программу диспансеризации?
Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- зав. отделением профилактики ГБУЗ «Самарская городская больница №7» - Юлия БАЛДИНА,
- Самарский областной центр медицинской профилактики – Елена МОЛОДОВА,
- Заместитель главного врача по медицинской части НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» - Анна КРАВЕЦ,
- заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» - Алексей СОМОВ,
- вице-президент АО «Объединенная страховая компания» - Олег КОЗЛОВ,
- директор по развитию медицинская компания «Наука» - Надежда ЕМЕЛЬЯНЦЕВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Диспансеризация: реальная польза или простая формальность».
В преддверии Всемирного дня здоровья участники круглого стола обсудят роль профилактики в сохранении здоровья горожан. Участники поделятся мнениями о том, как избежать формального подхода к диспансеризации и сделать ее реально эффективной. Как часто требуется проходить диспансеризацию и какие заболевания можно предотвратить с ее помощью? Сколько самарцев уже прошли процедуры с начала текущего года? Каково число социально-ответственных предприятий в городе, обеспечивающих для своих работников ежегодные плановые профосмотры? Насколько доступны услуги по диспансеризации работников для представителей малых и средних предприятий? Для кого профосмотры обязательны? Диспансеризация по ОМС или платные услуги? Какие обследования входят в программу диспансеризации?
Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
Спикеры:
- зав. отделением профилактики ГБУЗ «Самарская городская больница №7» - Юлия БАЛДИНА,
- Самарский областной центр медицинской профилактики – Елена МОЛОДОВА,
- Заместитель главного врача по медицинской части НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» - Анна КРАВЕЦ,
- заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» - Алексей СОМОВ,
- вице-президент АО «Объединенная страховая компания» - Олег КОЗЛОВ,
- директор по развитию медицинская компания «Наука» - Надежда ЕМЕЛЬЯНЦЕВА.
Аккредитация:
Оксана Воронина,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033
e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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