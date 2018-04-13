Круглый стол «Актуальные тенденции развития космической отрасли Самары»

13 апреля, в пятницу, в 10.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на темуЭксперты обсудят основные достижения отрасли за минувший год, тренды развития аэрокосмического кластера губернии, затронут вопросы кадрового обеспечения сектора, а также научной деятельности в указанной сфере. Каковы основные показатели развития космической отрасли в регионе по итогам прошлого года? Какова загрузка предприятий аэрокосмического кластера в текущем году? Какие механизмы поддержки и развития отрасли применяются в губернии? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.- руководитель управления аэрокосмического и ОПК‚ производства машин и оборудования и коммуникационных связей Министерства промышленности и технологий Самарской области - Валерий ГОЛЯШЕВ,- директор АНО "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области" - Сергей КОРНИЛОВ,- начальник научно-иследовательской части Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева - Альберт ГАРЕЕВ.Оксана Анищенко,руководитель пресс-центра «Самарской газеты»+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ruПресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.