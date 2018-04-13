Круглый стол «Актуальные тенденции развития космической отрасли Самары»
13 апреля, в пятницу, в 10.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему
«Актуальные тенденции развития космической отрасли Самары».
Эксперты обсудят основные достижения отрасли за минувший год, тренды развития аэрокосмического кластера губернии, затронут вопросы кадрового обеспечения сектора, а также научной деятельности в указанной сфере. Каковы основные показатели развития космической отрасли в регионе по итогам прошлого года? Какова загрузка предприятий аэрокосмического кластера в текущем году? Какие механизмы поддержки и развития отрасли применяются в губернии? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- руководитель управления аэрокосмического и ОПК‚ производства машин и оборудования и коммуникационных связей Министерства промышленности и технологий Самарской области - Валерий ГОЛЯШЕВ,
- директор АНО "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области" - Сергей КОРНИЛОВ,
- начальник научно-иследовательской части Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева - Альберт ГАРЕЕВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
«Актуальные тенденции развития космической отрасли Самары».
Эксперты обсудят основные достижения отрасли за минувший год, тренды развития аэрокосмического кластера губернии, затронут вопросы кадрового обеспечения сектора, а также научной деятельности в указанной сфере. Каковы основные показатели развития космической отрасли в регионе по итогам прошлого года? Какова загрузка предприятий аэрокосмического кластера в текущем году? Какие механизмы поддержки и развития отрасли применяются в губернии? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе мероприятия.
Спикеры:
- руководитель управления аэрокосмического и ОПК‚ производства машин и оборудования и коммуникационных связей Министерства промышленности и технологий Самарской области - Валерий ГОЛЯШЕВ,
- директор АНО "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области" - Сергей КОРНИЛОВ,
- начальник научно-иследовательской части Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева - Альберт ГАРЕЕВ.
Аккредитация:
Оксана Анищенко,
руководитель пресс-центра «Самарской газеты»
+7 927-70-70-033 e-mail: press-center@sgpress.ru
Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.
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