Экологический лекторий "Цветы Самары"

3 июня, в субботу, в 10.00 экологический лекторий "Самарской газеты" приглашает Вас на экскурсию в тепличное хозяйство в МП "Спецремстройзеленхоз". В этот день сотрудники предприятия покажут посадки растений, которые используются для озеленения Самары. Гости увидят "ковры" из петуний, бархоток, циний и герани и многое другое.Предварительная запись СТРОГО обязательна - в нашей группе всего 15 мест. Предприятие расположено по адресу Ракитовское шоссе 4.Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .