Экологический лекторий "Секреты небесной канцелярии"

11 июля, во вторник, в 16.00 экологический лекторий "Самарской газеты" приглашает на экскурсию на гидрометеостанцию "Самара".Начальник станции Михаил Давыдов расскажет, как синоптики составляют прогнозы и какую погоду ждать этим летом. Слушатели лектория узнают, как измеряют осадки, уровень озона и скорость ветра, а также о том, как обычная марля помогает наблюдать за уровнем загрязнения воздуха. Участники увидят погодные самописцы и гелеографы, а также побывают в метео-музее.Предварительная запись строго обязательна ввиду ограниченного размера группы. Экскурсия состоится по адресу ул. Ново-Садовая, д. 325.Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .