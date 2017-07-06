Экологический лекторий "Секреты небесной канцелярии"
11 июля, во вторник, в 16.00 экологический лекторий "Самарской газеты" приглашает на экскурсию на гидрометеостанцию "Самара".
Начальник станции Михаил Давыдов расскажет, как синоптики составляют прогнозы и какую погоду ждать этим летом. Слушатели лектория узнают, как измеряют осадки, уровень озона и скорость ветра, а также о том, как обычная марля помогает наблюдать за уровнем загрязнения воздуха. Участники увидят погодные самописцы и гелеографы, а также побывают в метео-музее.
Предварительная запись строго обязательна ввиду ограниченного размера группы. Экскурсия состоится по адресу ул. Ново-Садовая, д. 325.
Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .
Начальник станции Михаил Давыдов расскажет, как синоптики составляют прогнозы и какую погоду ждать этим летом. Слушатели лектория узнают, как измеряют осадки, уровень озона и скорость ветра, а также о том, как обычная марля помогает наблюдать за уровнем загрязнения воздуха. Участники увидят погодные самописцы и гелеографы, а также побывают в метео-музее.
Предварительная запись строго обязательна ввиду ограниченного размера группы. Экскурсия состоится по адресу ул. Ново-Садовая, д. 325.
Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .
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