Экологический лекторий "Природный газ: самарский маршрут"

в рамках экологического лектория нашего издания состоится экскурсия в административно-диспетчерский корпус ООО "Газпром трансгаз Самара". Слушатели узнают, как транспортируют природный газ и какой путь он проходит от месторождения до потребителей. Участники посетят корпоративный музей и узнают о том, как выглядят компрессорные станции и зачем одному из ценнейших сырьевых ресурсов нужны подземные хранилища. Слушателям расскажут, где проложен самый протяженный в системе Газпрома подводный переход газопровода через судоходную реку и откуда в Куйбышев в 1943 году по первому в СССР магистральному газопроводу пришел первый газ.Вход свободный. Для участия обязательна предварительная запись по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru.В день мероприятия для прохода в здание при себе необходимо иметь паспорт.Экскурсия состоится по адресу:- ул. Ново-Садовая, 106 А (пересечение с ул. Николая Панова)Сбор у входа в офисное здание ООО «Газпром трансгаз Самара»