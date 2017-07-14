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Экологический лекторий "Город-сад"

18 июля, во вторник, в 19.00 экологический лекторий "Самарской газеты" проведет очередную встречу в Ботаническом саду. Специально для участников проекта в этот день сад вновь откроет свои двери, а его директор Светлана Розно проведет экскурсию и расскажет об истории сада и его коллекции, которая насчитывает более 3,5 тысяч видов, сортов и форм растений. Участники увидят, как цветет Северо-Американская катальпа, которую нередко называют "деревом буддийских монахов", насладятся пестрым разнообразием полевых цветов и трав, полюбуются на ковры цветущих колокольчиков и другие экспонаты сада.

Начало мероприятия в 19.00. Предварительная запись СТРОГО обязательна, ввиду ограниченного размера группы. 
Подробности и бронь мест по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru . 
Дата: 14 июля 2017 , 15:44
56
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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