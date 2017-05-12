Экологический лекторий "Ботанический сад и его коллекции"
16 мая, во вторник, в 19.00 экологический лекторий "Самарской газеты" приглашает своих слушателей в Ботанический сад. Специально для участников проекта в этот день сад откроет свои двери, а его директор Светлана Розно проведет экскурсию и расскажет об истории сада и его коллекции, которая насчитывает более 3,5 тысяч видов, сортов и форм растений. Если позволит погода, участники смогут увидеть, как цветет магнолия, и обязательно узнают, как живется в наших широтах южным гостям - абрикосам, орхидеям и грецким орехам, а также побывают в оранжерее, где увидят представителей флоры тропиков и субтропиков. Участникам встречи расскажут, как саду удается сохранять генофонд тысяч различных цветов, кустарников и деревьев.
Начало мероприятия в 19.00. Предварительная запись СТРОГО обязательна, ввиду ограниченного размера группы.
Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .
Начало мероприятия в 19.00. Предварительная запись СТРОГО обязательна, ввиду ограниченного размера группы.
Забронировать место можно по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .
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