Экологическая лекция Дамира Магдеева

Экологический лекторий "Самарской газеты" продолжает свою работу и ближайшую встречу мы проведем в Зоологическом музее им. Д.Н. Флорова СГСПУ, который откроет свои двери специально для наших слушателей.в Зоомузее состоится экскурсия в рамках эко-лектория нашего издания. Научный сотрудник музея Дамир Магдеев познакомит участников с коллекцией учреждения, расскажет об уникальных животных региона. Слушатели "полистают" страницы самарской Красной книги, смогут увидеть не только типичных представителей фауны Среднего Поволжья, но и познакомиться с двухголовым теленком из Елховки, а также узнать историю о том, как в Самару попали серый варан и белый медведь.Начало мероприятия в 19.00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .Экскурсия состоится по адресу:- ул. Антонова-Овсеенко, 24, корпус 9 (корпус физвоспитания), вход со двора.