Экологическая лекция Дамира Магдеева
Экологический лекторий "Самарской газеты" продолжает свою работу и ближайшую встречу мы проведем в Зоологическом музее им. Д.Н. Флорова СГСПУ, который откроет свои двери специально для наших слушателей.
2 мая, во вторник в Зоомузее состоится экскурсия в рамках эко-лектория нашего издания. Научный сотрудник музея Дамир Магдеев познакомит участников с коллекцией учреждения, расскажет об уникальных животных региона. Слушатели "полистают" страницы самарской Красной книги, смогут увидеть не только типичных представителей фауны Среднего Поволжья, но и познакомиться с двухголовым теленком из Елховки, а также узнать историю о том, как в Самару попали серый варан и белый медведь.
Начало мероприятия в 19.00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .
Экскурсия состоится по адресу:
- ул. Антонова-Овсеенко, 24, корпус 9 (корпус физвоспитания), вход со двора.
2 мая, во вторник в Зоомузее состоится экскурсия в рамках эко-лектория нашего издания. Научный сотрудник музея Дамир Магдеев познакомит участников с коллекцией учреждения, расскажет об уникальных животных региона. Слушатели "полистают" страницы самарской Красной книги, смогут увидеть не только типичных представителей фауны Среднего Поволжья, но и познакомиться с двухголовым теленком из Елховки, а также узнать историю о том, как в Самару попали серый варан и белый медведь.
Начало мероприятия в 19.00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru .
Экскурсия состоится по адресу:
- ул. Антонова-Овсеенко, 24, корпус 9 (корпус физвоспитания), вход со двора.
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