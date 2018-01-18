День ручного письма: мастер-класс по каллиграфии

23 января, во вторник, в 15.30 в пресс-центре "Самарской газеты" состоится мастер-класс по каллиграфии. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню ручного письма. Участники встречи смогут с помощью широких и остроконечных перьев и чернил создать свою "рукопись", узнают об особенностях русской вязи и том, как исправить почерк тем, кто привык писать "как курица лапой". Преподаватель: мастер каллиграфии Николай ВОРОНИН.Вход на мероприятие свободный, все материалы для мастер-класса предоставляются.Ввиду ограниченного количества мест предварительная запись по телефону 8927 70 70 033 или электронной почте press-center@sgpress.ru строго обязательна.