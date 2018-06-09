За кого болеть на ЧМ-2018. Другая Сербия

Сербия находится в центральной части Балканского полуострова. Из всех стран, играющих в Самаре на групповом этапе, это ближайший к нам участник Чемпионата мира. Столица Сербии - Белград, считается одним из древнейших городов Европы. По данным на 2014 год в нем проживали 1,2 миллиона человек. Это примерно на 100 тысяч больше, чем в Самаре. Расстояние от Самары до Белграда - 3100 километров. Чтобы представить сколько это, садимся на велосипед на площади Куйбышева и крутим педали до «Самара Арены». И так 194 раза туда и обратно. При средней скорости 15 километров в час и без остановок, это расстояние можно проехать за 8,5 дней.В Сербии существует поговорка: «Кто любит сербов, кроме русских? - Никто. А кто любит русских, кроме сербов? - Никто». Причиной таких отношений стали исторические события, которые повлияли на сближение наших народов, сходство в культуре. Несмотря на все то, что нас связывает с сербами различия все-таки есть. На бытовом уровне, например, это касается возраста вступления в брак. В Сербии молодые люди не торопятся оформить официально свои отношения со вторыми половинками. Еще один интересный факт, который может показаться нам непривычным - женщины в Сербии, как и мужчины, жмут друг другу руки при знакомстве. Но, наверное, самое заметное, что отличает наши страны - это еда.Салат оливье в Сербии известен больше как «русска салата» и является неотъемлимой частью праздничного застолья. Пожалуй, на этом и заканчивается «сотрудничество» русской и балканской кухни. В Сербии совсем не едят сырое. То есть в Белграде на тот же Новый год вы вряд ли найдете селедку под шубой. Также непривычны для сербов различные крупы. Любимый гарнир здесь - рис, картофель или овощи на гриле. Одно из самых популярных кушаний - плоское подобие нашей котлеты - плескавица. Ее делают из рубленого мяса. Плескавицу готовят из свинины, свинины смешанной с говядиной. Иногда используют говядинуи добавляют немного баранины.Супы в Сербии любят также, как и в России. Только на Балканах они гуще, жирнее и сытнее, чем у нас, за исключением куриного бульона.Отличается не только ассортимент блюд, но и порядок их приема. По давно сложившейся традиции в России салат всегда подают первым. И только потом уже идет суп, основное блюдо с гарниром и так далее. В Сербии же принято салат есть одновременно с горячим. Салат в большинстве случаев будем овощным. Максимум туда добавят брынзы и зелени. Вероятность попробовать крабовые палочки с кукурузой сербского «производства» очень мала.Есть в Сербии и праздники, которые отмечают совсем не так как в России. Например, совсем необычным для нас является Слава. Это празднование дня семейного святого. Он наследуется сыновьями от отца. Дочери, если остаются в семье наследуют Славу. После женитьбы девушки отмечают Славу мужа. В день семейного святого принято ходить в церковь, устраивать семейный ужин. В тоже самое время те, кто отмечает Славу принимают и угощают гостей. Если в городах празднование проходит не так масштабно, то в деревнях праздник может растягиваться на несколько дней. В Сербии почитают не только семейных святых. Каждое селоздесь также имеет своего небесного покровителя, в честь которого раз в год устраивают большой праздник.Особым поводом для пиршеств у сербов является день, когда молодому человеку или девушке исполняется 18 лет. Совершеннолетие отмечают с таким размахом, что этому позавидует любая свадьба. При этом масштаб празднования зачастую кратно превосходит торжества по случаю женитьбы. Происходит все по схожему сценарию: за большим столом с обилием еды и различных напитков собираются все родственники и знакомые виновника торжества.Еще один праздник, которому в Сербии уделяют большое внимание - Новый год. Причем гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января стали популярны здесь не так давно. Сербы гораздо больше внимания всегда уделяли так называемому Старому Новому году. В России эту дату вспоминают, скорее, как дань традициям. А вот на Балканах праздник так и называется Сербский Новый год. Долгое время именно на 13 января приходились народные гуляния. Многие и по сей день считают правильным отмечать Новый год по старому, православному, стилю.Если говорить футбольных связях России и Сербии, то тут ситуация такая же, как и по остальным направлениям. Фанаты московских «Спартака» и ЦСКА дружат и близко общаются с фанатами белградских «Црвены Звезды» и «Партизана» соответственно. При этом на уровне национальных чемпионатов между болельщиками как российских так и сербских клубов установилась давняя вражда. Стычки между фанатами «Црвены» и «Партизана» являются обычным делом. А игры команд между собой получили название «Вечное дерби».На матчах сборной Сербии фанаты по большей части не выходят за рамки. Последние масштабные беспорядки с политической подоплекой произошли в 2014 году во время матча против сборной Албании. Болеют сербы отчаянно и неистово. Сборная получает мощную голосовую и визуальную поддержке. Чуть ли не каждый матч трибуны покрывают масштабные баннеры, посвященные национальной команде.Можно с уверенностью говорить о том, что предстоящий Чемпионат мира станет для сербов хорошим поводом посетить братскую им страну. Для многих из нас это будет прекрасной возможностью поближе познакомиться с ними. Тем более, что сербские футбольные фанаты часто передают привет в Россию, вывешивая банеры о дружбе с русскими и распевая наши песни на трибунах.- В Сербии очень уважают русский народ. Если у нас в стране говоришь что ты рус, можешь оставить кошелек, документы и не боятся за их сохранность. Тебя будут везде водить ,кормить, поить. Мы, как и русские, любим веселиться. Может даже больше. Про Сербию говорят, что это бедная страна, но если пройти по барам, то они забиты людьми. Денег нет, но все едят, пьют, веселятся. На Чемпионат мира, в том числе и в Самару, приедут мои друзья, одноклассники. Здесь и так достаточно сербов, а будет еще больше. Уверен, что будет весело.- У наших народов богатая общая история. Нельзя не упомянуть период русской эмиграции в Белграде. С одной стороны, русские нашли здесь спасение и возможность сохранить свою культуру. С другой стороны, они подарили нашим людям огромное культурное богатство. Сейчас в Сербии работают и живут много русских. Они заняты в крупных компаниях, у некоторых небольшой частный бизнес, есть сотрудники в университетах. По словам русских, с которыми я общалась, они чувствуют себя в Сербии, как дома.Благодарим Стефана Клокара и Лану Йекнич за помощь в подготовке материала.