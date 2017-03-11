11 марта 2017 года,
16:16
$ 59.22    62.74   Нефть 51.27 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Власть/

Губернатор поддержал самарских инноваторов

Вчера губернатор Николай Иванович Меркушкин провел встречу с представителями центра инноваций «Стартап Самара».

Руководителю области представили результаты работы за три года и ознакомили с прорывными проектами, которые поддержаны федеральными институтами развития и частными инвесторами. 
 
«Стартап Самара», созданный по инициативе регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли в 2014 году, занимается поддержкой начинающих. 
 
Исполнительный директор областного Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Сергей Богданов рассказал губернатору, что за три года РЦИ стал информационным и обучающим центром региона. Вышли и на федеральный уровень. 
 
Финансовую поддержку от федеральных институтов развития получили более 250 проектов, выручка компаний и инновационных предприятий в 2015 году составила почти 2,3 млн руб., на территории региона создано более 850 высокотехнологичных рабочих мест. 
 
Через год после создания «Стартап Самара» стал известен  в стране. Опыт волжан отмечен Минэкономразвития РФ. Прорывные проекты самарцев реализуются не только за счет господдержки, огромный интерес к разработкам проявляют инвесторы. 
 
Губернатор положительно оценил деятельность центра, подчеркнув, что правительство региона в последние четыре года делает все, чтобы инновационный бизнес в области активно развивался. 
 
- Еще 4-5 лет назад было понятно: без собственных инноваций и технологий, без вовлечения молодежи в эту сферу нам будет очень сложно развиваться, поддерживать и повышать уровень жизни людей, - подчеркнул глава региона. 
Губернатор добавил, что наработанный опыт важен для региона, и призвал активно двигаться вперед. 
 
- Мы вместе должны сделать так, чтобы дело, которым вы занимаетесь, набирало обороты. В итоге это должно привести к некоему позитивному импульсу, появятся тысячи инновационных предприятий в различных сферах. Именно они станут основой дальнейшего развития региона, - сказал он.
 
Во время встречи губернатору представили несколько проектов. К примеру, разработки для защиты оборудования и людей. Проект «Противоударное основание сиденья» занял первое место в международном конкурсе GlobtechV (Финляндия), что способствовало его продвижению за рубежом. Им также заинтересовались Минобороны РФ и московский метрополитен. 
 
В завершение встречи губернатор отметил почетной грамотой и благодарностью сотрудников «Стартап Самара» и пожелал успехов инноваторам. 
Дата: 11 марта 2017 , 14:09
168
Автор текста: Стас Кириллов
Автор фото: Игорь Казановский
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Власть
Губернатор поддержал самарских инноваторов
11 марта 2017
168
Губернатор поддержал самарских инноваторов
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3374
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
7 марта 2017
345
Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
В Самаре начали подготовку к месячнику по благоустройству
7 марта 2017
450
В Самаре начали подготовку к месячнику по благоустройству
В Самаре обсудили вопросы подготовки кадров для машиностроительной отрасли
5 марта 2017
439
В Самаре обсудили вопросы подготовки кадров для машиностроительной отрасли
Самара вошла в федеральный проект по благоустройству
4 марта 2017
712
Самара вошла в федеральный проект по благоустройству
В 2017 году «Регион-нефть» планирует увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет
3 марта 2017
500
В 2017 году «Регион-нефть» планирует увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет
В горадминистрации разработали новую модель системы общественных советов
1 марта 2017
426
В горадминистрации разработали новую модель системы общественных советов
Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан
21 февраля 2017
446
Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан
Лента новостей
11 марта 2017 , 15:43
63
350 миллионов рублей на пожарную безопасность Самары
Если где-то пожар, на помощь приходят профессионалы. Но лучше постараться предотвратить беду....
11 марта 2017 , 15:38
73
Самарцы гибнут в талых водах
Окончательный поворот погоды на весну не за горами, все чаще случаются оттепели.
11 марта 2017 , 14:52
262
Губернатор провел совещание по подготовке к чемпионату в Самаре
В губернском правительстве состоялось заседание регионального организационного комитета...
11 марта 2017 , 14:35
104
В Самаре к мундиалю отремонтируют 191 здание
На этой неделе глава города Олег Фурсов провел совещание по вопросам благоустройства гостевых...
11 марта 2017 , 14:09
168
Губернатор поддержал самарских инноваторов
Вчера губернатор Николай Иванович Меркушкин провел встречу с представителями центра инноваций...
11 марта 2017 , 01:26
211
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер-2016»
Его цель - выявление и стимулирование муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих...
11 марта 2017 , 01:20
250
В Самаре пройдет лыжная гонка в память о Викторе Ольховском
Спортивные соревнования памяти руководителя департамента физической культуры и спорта...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5389
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4399
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3426
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3374
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1104
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
612
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
664
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
508
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.