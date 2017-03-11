Губернатор поддержал самарских инноваторов
Вчера губернатор Николай Иванович Меркушкин провел встречу с представителями центра инноваций «Стартап Самара».
Руководителю области представили результаты работы за три года и ознакомили с прорывными проектами, которые поддержаны федеральными институтами развития и частными инвесторами.
Руководителю области представили результаты работы за три года и ознакомили с прорывными проектами, которые поддержаны федеральными институтами развития и частными инвесторами.
«Стартап Самара», созданный по инициативе регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли в 2014 году, занимается поддержкой начинающих.
Исполнительный директор областного Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Сергей Богданов рассказал губернатору, что за три года РЦИ стал информационным и обучающим центром региона. Вышли и на федеральный уровень.
Финансовую поддержку от федеральных институтов развития получили более 250 проектов, выручка компаний и инновационных предприятий в 2015 году составила почти 2,3 млн руб., на территории региона создано более 850 высокотехнологичных рабочих мест.
Через год после создания «Стартап Самара» стал известен в стране. Опыт волжан отмечен Минэкономразвития РФ. Прорывные проекты самарцев реализуются не только за счет господдержки, огромный интерес к разработкам проявляют инвесторы.
Губернатор положительно оценил деятельность центра, подчеркнув, что правительство региона в последние четыре года делает все, чтобы инновационный бизнес в области активно развивался.
- Еще 4-5 лет назад было понятно: без собственных инноваций и технологий, без вовлечения молодежи в эту сферу нам будет очень сложно развиваться, поддерживать и повышать уровень жизни людей, - подчеркнул глава региона.
Губернатор добавил, что наработанный опыт важен для региона, и призвал активно двигаться вперед.
- Мы вместе должны сделать так, чтобы дело, которым вы занимаетесь, набирало обороты. В итоге это должно привести к некоему позитивному импульсу, появятся тысячи инновационных предприятий в различных сферах. Именно они станут основой дальнейшего развития региона, - сказал он.
Во время встречи губернатору представили несколько проектов. К примеру, разработки для защиты оборудования и людей. Проект «Противоударное основание сиденья» занял первое место в международном конкурсе GlobtechV (Финляндия), что способствовало его продвижению за рубежом. Им также заинтересовались Минобороны РФ и московский метрополитен.
В завершение встречи губернатор отметил почетной грамотой и благодарностью сотрудников «Стартап Самара» и пожелал успехов инноваторам.
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