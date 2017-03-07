Районные администрации заставят застройщиков соблюдать границы
Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью.
Задача по контролю за использованием таких участков поставлена главой Самары Олегом Фурсовым перед службами муниципального земельного контроля районных администраций и департаментом градостроительства. Мэр поручил усилить работу в этом направлении и принимать более жесткие меры в отношении застройщиков, нарушающих отведенные границы.
- Есть абсолютно все рычаги, чтобы призвать строителей к порядку. Это вопрос защиты интересов граждан города. Недопустимо, чтобы общественное пространство занимали строительные площадки, - подчеркивает глава города.
- В Промышленном районе работа по контролю за соблюдением застройщиками границ земельных участков, отведенных под строительство, ведется на постоянной основе, - рассказал начальник отдела муниципального контроля Алексей Чернов. - Случаи занятия земельных участков большей, чем положено, площади зафиксированы при строительстве на улице Солнечной, проспекте Карла Маркса, Восьмой просеке. По каждому выявленному случаю принимаются соответствующие меры.
Подмога в этой работе - активность населения района. Обращения с жалобами на застройщиков поступают и в районный совет депутатов.
- Например, один из застройщиков передвинул забор так, что частично перегородил внутриквартальную дорогу, - рассказывает депутат районного совета Михаил Лыков. - Двум машинам там уже нельзя было разъехаться. В итоге забор рухнул, создав дополнительные неудобства людям. А неподалеку находится еще и детский сад. По этому вопросу была проведена проверка. Выяснилось, что стройка была незаконной.
Тут и там вырастали офисные здания, а то и жилые дома, возведенные без разрешительной документации. Сейчас эта проблема не так актуальна, но зато достаточно остро встает вопрос соблюдения застройщиками границ земельных участков, предоставленных под строительство. К сожалению, нередки случаи, когда компании-застройщики в производственных интересах самовольно увеличивают границы площадок. При этом они случайно или намеренно ограничивают доступ к местам общего пользования или нарушают границы земель, принадлежащих третьим лицам.
Задача по контролю за использованием таких участков поставлена главой Самары Олегом Фурсовым перед службами муниципального земельного контроля районных администраций и департаментом градостроительства. Мэр поручил усилить работу в этом направлении и принимать более жесткие меры в отношении застройщиков, нарушающих отведенные границы.
- Есть абсолютно все рычаги, чтобы призвать строителей к порядку. Это вопрос защиты интересов граждан города. Недопустимо, чтобы общественное пространство занимали строительные площадки, - подчеркивает глава города.
- В Промышленном районе работа по контролю за соблюдением застройщиками границ земельных участков, отведенных под строительство, ведется на постоянной основе, - рассказал начальник отдела муниципального контроля Алексей Чернов. - Случаи занятия земельных участков большей, чем положено, площади зафиксированы при строительстве на улице Солнечной, проспекте Карла Маркса, Восьмой просеке. По каждому выявленному случаю принимаются соответствующие меры.
Подмога в этой работе - активность населения района. Обращения с жалобами на застройщиков поступают и в районный совет депутатов.
- Например, один из застройщиков передвинул забор так, что частично перегородил внутриквартальную дорогу, - рассказывает депутат районного совета Михаил Лыков. - Двум машинам там уже нельзя было разъехаться. В итоге забор рухнул, создав дополнительные неудобства людям. А неподалеку находится еще и детский сад. По этому вопросу была проведена проверка. Выяснилось, что стройка была незаконной.
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