Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета

Этим монументальным историческим зданием на улице Алексея Толстого, 31 жители города любовались больше ста лет. Но в последние годы, увы, оставалось только переживать за судьбу Самарского реального училища и бить в колокола, чтобы ответственные ведомства быстрее искали способы его спасения. И вот сделан решительный шаг: объект культурного наследия переходит от Минобороны РФ в собственность муниципалитета.



Факты из прошлого



Это здание - одно из самых старых кирпичных строений города. Кто бывает внутри, тот неизменно восхищается огромным залом с высокими сводами, монументальными лестницами, простором и светом. Это объект культурного наследия федерального значения, образец модерна с элементами классицизма.



Оно устояло в опустошительных городских пожарах позапрошлого века. Дом купца Ивана Макке, затем уездное Благородное собрание, Самарское реальное училище (с 1880 года), в котором учились писатель Алексей Толстой, инженер и деятель революции Глеб Кржижановский, единственный российский Нобелевский лауреат по химии Николай Семенов. Именно в этом здании 1 января 1851 года состоялись торжества по поводу образования Самарской губернии.



В 1909 году здание было реконструировано на меценатские средства почетных граждан Самары - купеческой семьи Андрея и Елизаветы Субботиных. После революции здесь работали средняя школа и детский сад, затем Суворовское военное училище, военно-медицинский факультет мединститута. Но в 1996 году произошел пожар, при котором была утрачена часть интерьеров, пострадала крыша. Военно-медицинский институт был расформирован шесть лет назад, и все эти годы здание находится в запустении.



Чье хозяйство?



Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил: здание до последнего времени находилось в собственности министерства обороны РФ. Со стороны управления предпринимались неоднократные попытки привлечь к ответственности собственника, не выполняющего свои обязательства по охране. Вопрос решался через военную прокуратуру, в итоге памятник передается из собственности минобороны в собственность муниципалитета.



- Неделю назад руководство департамента охраны объектов культурного наследия Минобороны было в Самаре, мы рассматривали вопросы и по другим памятникам архитектуры, которые пока находятся на балансе этого ведомства, - отметил Владимир Филипенко. - Это

объект культурного наследия федерального значения особняк Неронова на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской, где долгое время находилась редакция газеты «За Родину», особняк Сурошникова на пересечении этих же улиц. У минобороны есть отличный пример реставрации исторического здания в Самаре - Военно-исторического музея на углу улиц Куйбышева и Шостаковича. А теперь министерство, не без вмешательства военной прокуратуры, берет на себя обязательство в 2017-2019 годах провести реставрацию здания особняка Сурошникова. Что касается реального училища, здесь пошли по пути передачи его муниципалитету.



Ставка на арендаторов



У минобороны страны на реставрацию всех исторических зданий, которыми оно распоряжается, средств, как видим, не хватает. Непрофильные это расходы. Но что сможет сделать муниципалитет, у которого бюджетные средства тоже ограничены?



- Понятно, что с экономической точки зрения вопрос восстановления памятников архитектуры сложный, тем более многие годы у нас в этом направлении мало что делалось, - подчеркивает главный архитектор Самары Алексей Самарцев. - Но здание реального училища обязательно нужно сохранить, по-другому быть не может. Выход видим в привлечении средств инвесторов.



- Чтобы создать условия для привлечения частных инвестиций, областное правительство приняло, мы считаем, знаковое постановление, - поясняет Владимир Филипенко. - Утвержден порядок передачи инвесторам старинных зданий, принадлежащих на праве собственности муниципалитетам или региону, в долгосрочную аренду по льготной, даже чисто символической цене. Срок - до 49 лет. Но главным ус-

ловием для арендаторов является восстановление зданий за свой счет. В договоре будут жестко прописаны условия расторжения контракта и штрафные санкции, если охранные обязательства не будут выполняться. Поймите, бюджетных средств на восстановление всех исторических объектов никогда не хватит. Сдача их в аренду инвесторам, с охранными обязательствами, - реальный способ сохранить усадьбы. На реставрацию того же дома Макке, по самым общим прикидкам, потребуется не меньше 400 миллионов рублей. Для бюджетов это очень серьезная сумма.



Уже поступили предложения разместить в здании бывшего реального училища образовательные учреждения - оно идеально под это подходит. И первый потенциальный инвестор уже проявил интерес к зданию, готов провести противоаварийные работы и начать восстановление под будущий центр дополнительного образования. Но пока суд да дело, особняк надо срочно оградить от доступа посторонних лиц, ведь только в октябре здесь дважды вспыхивали пожары.



- Новый собственник здания - муниципалитет - в первую очередь должен выполнить работы по консервации здания. Скоро будем обсуждать этот вопрос на совещании у главы города, - подвел предварительную черту Владимир Филипенко.



Комментарий:



Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:



• Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы сохранить здание реального училища для города. Уже есть несколько предложений по дальнейшему использованию здания, ведем переговоры с потенциальными инвесторами. В настоящий момент главная задача - провести консервацию здания, чтобы не допустить его разрушения. На это сейчас и будут направлены наши усилия.





Факты



По информации управления государственной охраны объектов культурного наследия, из 496 исторических объектов Самары 320 уже поставлены на кадастровый учет. Это значит, ставится заслон на пути желающих начать застройку в пределах охранной зоны памятника.



Несколько дней назад утвержден проект реставрации красивейшего здания в стиле модерн с элементами немецкого барокко - кухмистерской фон Вакано на ул. Красноармейской, 4. Много лет оно было законсервировано, но в 2017 году собственник обещает приступить к работам.



Потенциальные инвесторы уже проявили интерес к зданиям на углу улиц Ульяновской и Галактионовской, к особняку Неронова. А бывший винный склад Иванова на углу улиц Венцека и Молодогвардейской уполномоченный орган по охране объектов культурного наследия предлагает изъять у нынешнего собственника. На него дважды налагались штрафные санкции, но охранные обязательства так и не выполняются.



Официально





По информации департамента управления имуществом Самары, передача имущества, являющегося федеральной собственностью, в собственность муниципальную проводится в порядке, установленном федеральными законами «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации…» и «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества…».



Согласно законодательным актам, решение о передаче имущества принято в данном случае министерством обороны РФ. Решение является основанием возникновения права собственности у муниципального образования.



Право муниципальной собственности на имущество возникает с момента утверждения минобороны акта приема-передачи. Документ уже подписан и направлен на утверждение.