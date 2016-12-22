22 декабря 2016 года,
20:44
$ 61.11    63.61   Нефть 54.54 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Власть/

Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета

Этим монументальным историческим зданием на улице Алексея Толстого, 31 жители города любовались больше ста лет. Но в последние годы, увы, оставалось только переживать за судьбу Самарского реального училища и бить в колокола, чтобы ответственные ведомства быстрее искали способы его спасения. И вот сделан решительный шаг: объект культурного наследия переходит от Минобороны РФ в собственность муниципалитета.  

Факты из прошлого

Это здание - одно из самых старых кирпичных строений города. Кто бывает внутри, тот неизменно восхищается огромным залом с высокими сводами, монументальными лестницами, простором и светом. Это объект культурного наследия федерального значения, образец модерна с элементами классицизма.

Оно устояло в опустошительных городских пожарах позапрошлого века. Дом купца Ивана Макке, затем уездное Благородное собрание, Самарское реальное училище (с 1880 года), в котором учились писатель Алексей Толстой, инженер и деятель революции Глеб Кржижановский, единственный российский Нобелевский лауреат по химии Николай Семенов. Именно в этом здании 1 января 1851 года состоялись торжества по поводу образования Самарской губернии.

В 1909 году здание было реконструировано на меценатские средства почетных граждан Самары - купеческой семьи Андрея и Елизаветы Субботиных. После революции здесь работали средняя школа и детский сад, затем Суворовское военное училище, военно-медицинский факультет мединститута. Но в 1996 году произошел пожар, при котором была утрачена часть интерьеров, пострадала крыша. Военно-медицинский институт был расформирован шесть лет назад, и все эти годы здание находится в запустении.

Чье хозяйство?

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил: здание до последнего времени находилось в собственности министерства обороны РФ. Со стороны управления предпринимались неоднократные попытки привлечь к ответственности собственника, не выполняющего свои обязательства по охране. Вопрос решался через военную прокуратуру, в итоге памятник передается из собственности минобороны в собственность муниципалитета.

- Неделю назад руководство департамента охраны объектов культурного наследия Минобороны было в Самаре, мы рассматривали вопросы и по другим памятникам архитектуры, которые пока находятся на балансе этого ведомства, - отметил Владимир Филипенко. - Это
объект культурного наследия федерального значения особняк Неронова на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской, где долгое время находилась редакция газеты «За Родину», особняк Сурошникова на пересечении этих же улиц. У минобороны есть отличный пример реставрации исторического здания в Самаре - Военно-исторического музея на углу улиц Куйбышева и Шостаковича. А теперь министерство, не без вмешательства военной прокуратуры, берет на себя обязательство в 2017-2019 годах провести реставрацию здания особняка Сурошникова. Что касается реального училища, здесь пошли по пути передачи его муниципалитету.

Ставка на арендаторов

У минобороны страны на реставрацию всех исторических зданий, которыми оно распоряжается, средств, как видим, не хватает. Непрофильные это расходы. Но что сможет сделать муниципалитет, у которого бюджетные средства тоже ограничены?

- Понятно, что с экономической точки зрения вопрос восстановления памятников архитектуры сложный, тем более многие годы у нас в этом направлении мало что делалось, - подчеркивает главный архитектор Самары Алексей Самарцев. - Но здание реального училища обязательно нужно сохранить, по-другому быть не может. Выход видим в привлечении средств инвесторов.

- Чтобы создать условия для привлечения частных инвестиций, областное правительство приняло, мы считаем, знаковое постановление, - поясняет Владимир Филипенко. - Утвержден порядок передачи инвесторам старинных зданий, принадлежащих на праве собственности муниципалитетам или региону, в долгосрочную аренду по  льготной, даже чисто символической цене. Срок - до 49 лет. Но главным ус-
ловием для арендаторов является восстановление зданий за свой счет. В  договоре будут жестко прописаны условия расторжения контракта и штрафные санкции, если охранные обязательства не будут выполняться. Поймите, бюджетных средств на восстановление всех исторических объектов никогда не хватит. Сдача их в аренду инвесторам, с охранными обязательствами, - реальный способ сохранить усадьбы. На реставрацию того же дома Макке, по самым общим прикидкам, потребуется не меньше 400 миллионов рублей. Для бюджетов это очень серьезная сумма.

Уже поступили предложения разместить в здании бывшего реального училища образовательные учреждения - оно идеально под это подходит. И первый потенциальный инвестор уже проявил интерес к зданию, готов провести противоаварийные работы и начать восстановление под будущий центр дополнительного образования. Но пока суд да дело, особняк надо срочно оградить от доступа посторонних лиц, ведь только в октябре здесь дважды вспыхивали пожары.

- Новый собственник здания - муниципалитет - в первую очередь должен выполнить работы по консервации здания. Скоро будем обсуждать этот вопрос на совещании у главы города, - подвел предварительную черту Владимир Филипенко.

Комментарий:

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы сохранить здание реального училища для города. Уже есть несколько предложений по дальнейшему использованию здания, ведем переговоры с потенциальными инвесторами. В настоящий момент главная задача - провести консервацию здания, чтобы не допустить его разрушения. На это сейчас и будут направлены наши усилия.

Факты

По информации управления государственной охраны объектов культурного наследия, из 496 исторических объектов Самары 320 уже поставлены на кадастровый учет. Это значит, ставится заслон на пути желающих начать застройку в пределах охранной зоны памятника.

Несколько дней назад утвержден проект реставрации красивейшего здания в стиле модерн с элементами немецкого барокко - кухмистерской фон Вакано на ул. Красноармейской, 4. Много лет оно было законсервировано, но в 2017 году собственник обещает приступить к работам.

Потенциальные инвесторы уже проявили интерес к зданиям на углу улиц Ульяновской и Галактионовской, к особняку Неронова. А бывший винный склад Иванова на углу улиц Венцека и Молодогвардейской уполномоченный орган по охране объектов культурного наследия предлагает изъять у нынешнего собственника. На него дважды налагались штрафные санкции, но охранные обязательства так и не выполняются.

Официально

По информации департамента управления имуществом Самары, передача имущества, являющегося федеральной собственностью, в собственность муниципальную проводится в порядке, установленном федеральными законами «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации…» и «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества…».

Согласно законодательным актам, решение о передаче имущества принято в данном случае министерством обороны РФ. Решение является основанием возникновения права собственности у муниципального образования.

Право муниципальной собственности на имущество возникает с момента утверждения минобороны акта приема-передачи. Документ уже подписан и направлен на утверждение.
Дата: 22 декабря 2016 , 11:31
173
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Власть
Охранять порядок во время каникул будут сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и казаки
22 декабря 2016
144
Охранять порядок во время каникул будут сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и казаки
Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета
22 декабря 2016
173
Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета
В Самаре обсудили тему защиты лесов
22 декабря 2016
134
В Самаре обсудили тему защиты лесов
Николай Меркушкин поздравил личный состав и ветеранов УФСБ по Самарской области с профессиональным праздником
20 декабря 2016
292
Николай Меркушкин поздравил личный состав и ветеранов УФСБ по Самарской области с профессиональным праздником
Николай Меркушкин встретился с руководством «Российских коммунальных систем»
20 декабря 2016
284
Николай Меркушкин встретился с руководством «Российских коммунальных систем»
В Самаре на новогоднем празднике поздравили одаренных детей
20 декабря 2016
448
В Самаре на новогоднем празднике поздравили одаренных детей
В следующем году начнется ремонт Самарского театра драмы
20 декабря 2016
179
В следующем году начнется ремонт Самарского театра драмы
Олег Фурсов встретился с жителями Куйбышевского района
20 декабря 2016
231
Олег Фурсов встретился с жителями Куйбышевского района
Николай Меркушкин обратился с ежегодным Посланием к жителям губернии
20 декабря 2016
633
Николай Меркушкин обратился с ежегодным Посланием к жителям губернии
Лента новостей
22 декабря 2016 , 17:35
105
В Самаре завершился фестиваль органной музыки
21 декабря в филармонии завершился VIII Международный фестиваль «Королевские...
22 декабря 2016 , 17:26
174
Осторожно, мошенники! В Самаре растет число фиктивных приглашений на работу
Администрация города предупреждает горожан об участившихся случаях мошенничества. Речь идет о...
22 декабря 2016 , 17:22
113
Еще один самарский спектакль поедет на «Золотую Маску»
«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в...
22 декабря 2016 , 17:06
188
У самарской «Молодой гвардии» теперь женское лицо
  В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского...
22 декабря 2016 , 16:34
87
Сохранить и накопить на отпуск
  В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий. ...
22 декабря 2016 , 15:49
133
Музей Модерна отметит День рождения
Празднование состоится 25 декабря в 17.00.
22 декабря 2016 , 14:41
136
Учащиеся самарской музыкальной школы выступят в Москве
  10 учеников  ДМШ им. П.И. Чайковского  выступят в Государственном...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
11949
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7512
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6314
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6203
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
823
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Музей Модерна приглашает детей на экскурсии на зимние школьные каникулы
24 ноября 2016
396
Музей Модерна приглашает детей на экскурсии на зимние школьные каникулы
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
В Самаре стартовали соревнования по ландшафтному дизайну среди молодых профессионалов
23 ноября 2016
280
В Самаре стартовали соревнования по ландшафтному дизайну среди молодых профессионалов
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
Ростехнадзор высоко оценил подготовку Самары к отопительному сезону
23 ноября 2016
298
Ростехнадзор высоко оценил подготовку Самары к отопительному сезону
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.