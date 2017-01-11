Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 191,1 млн рублей.
Как сообщает управление информации и аналитики горадминистрации, на эти деньги планируется отремонтировать опоры, пролетные строения, мостовое полотно, конусы и струенаправляющие дамбы моста. Кроме того, в число работ входит устройство коммуникационных мостиков под пролетными строениями для укладки в них инженерных сетей (кабелей связи, электрических кабелей и т. п.) и замена деформационных швов, гидроизоляции, дренажа, ограждения ездового полотна, перильного ограждения, лестничных сходов, наружного освещения, судоходной сигнализации, покрытия проезжей части и тротуаров.
Аукцион на выполнение ремонтных работ на Южном мосту будет проведен 30 января. Муниципальный контракт планируется заключить 14 февраля, а сами работы должны быть закончены до мая 2018 года.
Напомним, в 2015 году по заказу городского департамента городского хозяйства и экологии была разработана проектная документация на ремонт моста, а в декабре прошлого года на объекте был выполнен поддерживающий ремонт.
Как сообщает управление информации и аналитики горадминистрации, на эти деньги планируется отремонтировать опоры, пролетные строения, мостовое полотно, конусы и струенаправляющие дамбы моста. Кроме того, в число работ входит устройство коммуникационных мостиков под пролетными строениями для укладки в них инженерных сетей (кабелей связи, электрических кабелей и т. п.) и замена деформационных швов, гидроизоляции, дренажа, ограждения ездового полотна, перильного ограждения, лестничных сходов, наружного освещения, судоходной сигнализации, покрытия проезжей части и тротуаров.
Аукцион на выполнение ремонтных работ на Южном мосту будет проведен 30 января. Муниципальный контракт планируется заключить 14 февраля, а сами работы должны быть закончены до мая 2018 года.
Напомним, в 2015 году по заказу городского департамента городского хозяйства и экологии была разработана проектная документация на ремонт моста, а в декабре прошлого года на объекте был выполнен поддерживающий ремонт.
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