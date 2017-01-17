Внутренняя отделка Софийского собора в Самаре завершится к ЧМ-2018
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина с представителями регионального правительства, Самарской епархии, архитекторами и подрядчиками. Стороны детально обсудили вопрос завершения строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре.
Как ранее писал sgpress.ru, фундамент здания был заложен в 2005 году. Планировалось, что оно будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад.
Вчера на совещании представители епархии и подрядчика – ООО «Самараметроспецстрой» представили главе региона проектную и сметную документацию, эскизы внешнего вида и внутреннего убранства храма, а также рассказали, какие работы уже выполнены. Было заявлено, что Софийский собор удачно вписывается в проект модернизации четвертой очереди набережной, который планируется выполнить к грядущему Чемпионату мира по футболу.
На встрече стали известны и ориентировочные сроки окончания фасадных работ, а также работ по благоустройству территории храма. Их планируется закончить не позже осени нынешнего года. Кроме того, к играм ЧМ-2018 планируется завершить внутреннюю отделку храма.
В завершение встречи глава региона поставил архитекторам и подрядчику задачу максимально оптимизировать проект без ущерба для внешнего облика храма.
- К ЧМ-2018 Софийский собор должен выглядеть величественно и красиво, - заявил Николай Меркушкин.
Как ранее писал sgpress.ru, фундамент здания был заложен в 2005 году. Планировалось, что оно будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад.
Вчера на совещании представители епархии и подрядчика – ООО «Самараметроспецстрой» представили главе региона проектную и сметную документацию, эскизы внешнего вида и внутреннего убранства храма, а также рассказали, какие работы уже выполнены. Было заявлено, что Софийский собор удачно вписывается в проект модернизации четвертой очереди набережной, который планируется выполнить к грядущему Чемпионату мира по футболу.
На встрече стали известны и ориентировочные сроки окончания фасадных работ, а также работ по благоустройству территории храма. Их планируется закончить не позже осени нынешнего года. Кроме того, к играм ЧМ-2018 планируется завершить внутреннюю отделку храма.
В завершение встречи глава региона поставил архитекторам и подрядчику задачу максимально оптимизировать проект без ущерба для внешнего облика храма.
- К ЧМ-2018 Софийский собор должен выглядеть величественно и красиво, - заявил Николай Меркушкин.
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