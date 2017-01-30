В Самаре готовятся изменения в "Правила благоустройства города"

В ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте городской администрации, а также на интернет-ресурсе департамена городского хозяйстваи и экологии. Об этом сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова рассказал руководитель профильного департамента Вячеслав Коновалов.Он доложил, что проектом предлагается внести изменения в ряд разделов документа. В частности, корректровки затронут сферу обращения с отходами, вопросы ремонта и содержания внутридворовых территорий, уборки в летний и зимний периоды, содержание малых архитектурных форм, элементов фасадов зданий, организации земляных работ и окраску зданий.По словам Коновалова, необходимость внесения изменений в городской документ назрела в связи с изменением федерального законодательства. Кроме того, поступил ряд соответствующих предложений от общественных организаций, хозяйствующих субъектов.Коновалов пояснил, что подготовленный департаментом проект документа в настоящее время находится на доработке. Как только в него будут внесены корректировки, он станет доступен для общественного обсуждения на указанных выше сайтах. Там же будет содержаться информация о том, по какому адресу будут принимать мнения, замечания и предложения по этой темеОлег Фурсов дал поручение вовлечь в обсуждение документа широкий круг людей, в том числе через общественные советы и ТОСы.- Поручаю до 31 марта собрать максимальное количество предложений, очень предметно и детально проработать их все и формализовать в виде изменений в "Правила благоустройства города". В орбиту обсуждения нужно также включить все департаменты, комитеты, которые имеют к этому отношение, - скзал глава города.Окончательный вариант проекта Постановления со всеми учтенными предложениями должен быть подготовлен до 31 марта 2017 года.