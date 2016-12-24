Власти города проверят законность вырубки деревьев на месте бывшего кинотеатра «Самара»
В соответствии с поручением главы города Олега Фурсова департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции проведёт проверку по факту вырубки деревьев.
Как ранее сообщал sgpress.ru, на территории бывшего кинотеатра «Самара», расположенного на улице Димитрова, 4, планируется строительство ТЦ. Предполагается, что здесь будут размещаться продуктовый гипермаркет, развлекательная зона и автомобильная парковка. По данным местных жителей и информации, размещённой в социальных сетях, на территории бывшего кинотеатра ведется вырубка деревьев и активно работает строительная техника.
Как пояснили sgpress.ru в администрации города, снос деревьев на территории бывшего кинотеатра не был санкционирован муниципалитетом. Как отметили в пресс-службе, администрация города проводит последовательную политику, направленную на сохранение зеленых насаждений на территории Самары.
- Городские власти считают необходимым взвешенно подходить к выдаче разрешений на строительство и не допускать застройку зеленых зон, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что департамент городского хозяйства и экологии составил акт оценки зеленых насаждений в зоне планируемого строительства, однако данный документ не является основанием для сноса деревьев. Эта работа может проводиться только в соответствии с постановлением главы города. Поскольку такого разрешения не было, Олег Фурсов и поручил провести проверку по факту вырубки деревьев и установить виновных.
Напомним, здание кинотеатра «Самара» являлось одним из двух широкоформатных кинотеатров, возведенных на улице Стара-Загора (второй - кинотеатр «Шипка»). В декабре 2007 года «Самара» закрылась, а в 2008 году кинотеатр снесли.
Как ранее сообщал sgpress.ru, на территории бывшего кинотеатра «Самара», расположенного на улице Димитрова, 4, планируется строительство ТЦ. Предполагается, что здесь будут размещаться продуктовый гипермаркет, развлекательная зона и автомобильная парковка. По данным местных жителей и информации, размещённой в социальных сетях, на территории бывшего кинотеатра ведется вырубка деревьев и активно работает строительная техника.
Как пояснили sgpress.ru в администрации города, снос деревьев на территории бывшего кинотеатра не был санкционирован муниципалитетом. Как отметили в пресс-службе, администрация города проводит последовательную политику, направленную на сохранение зеленых насаждений на территории Самары.
- Городские власти считают необходимым взвешенно подходить к выдаче разрешений на строительство и не допускать застройку зеленых зон, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что департамент городского хозяйства и экологии составил акт оценки зеленых насаждений в зоне планируемого строительства, однако данный документ не является основанием для сноса деревьев. Эта работа может проводиться только в соответствии с постановлением главы города. Поскольку такого разрешения не было, Олег Фурсов и поручил провести проверку по факту вырубки деревьев и установить виновных.
Напомним, здание кинотеатра «Самара» являлось одним из двух широкоформатных кинотеатров, возведенных на улице Стара-Загора (второй - кинотеатр «Шипка»). В декабре 2007 года «Самара» закрылась, а в 2008 году кинотеатр снесли.
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