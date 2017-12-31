Власти Самары и области будут работать в тандеме для развития города и региона
На совещании в мэрии, которое прошло в четверг, 28 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров представил руководителям профильных департаментов и районных администраций Елену Лапушкину в качестве главы города.
- С Еленой Владимировной вы отработали вместе не один год. Отработали как с надежным коллегой, с которым решали вопросы разной сложности, - сказал Азаров. - Теперь начинается новый этап. Вся ответственность за принятие управленческих решений в Самаре ложится на Елену Владимировну как главу города. Очевидно, что эти решения должны быть хорошо проработаны, всегда опираться на интересы городского сообщества, учитывать векторы развития региона и государства.
Он подчеркнул, что уровень ответственности у управленцев муниципалитета должен сильно возрасти. Это касается и состояния городской территории, и сроков реагирования на поручения, и отработки обращений горожан.
- Надо мобилизоваться, сплотиться вокруг главы города и отработать ближайший период так, чтобы самарцы увидели: произошли изменения в положительную сторону - заметные, зримые и значимые именно для горожан. Люди этого ждут. Если не сможете поменяться, глава города будет принимать кадровые решения, - обозначил перспективы Азаров. - Именно на командный подход в работе я ориентирую всех министров, всех глав муниципалитетов.
Он поставил задачу: выстроить в городе эффективное, системное проектное управление, рассматривать взаимодействие с областной властью как работу единой команды. Плодами этой деятельности должно стать развитие города и региона, повышение благосостояния людей.
Глава региона отдельно остановился на деятельности некоторых городских ведомств. Он потребовал в кратчайшие сроки разобраться в коррупционных скандалах, к которым оказались причастны сотрудники департамента образования. А департамент градостроительства должен энергичнее работать над тем, чтобы улучшать условия для инвесторов. Азаров сказал, что в рейтинге Агентства стратегических инициатив Самарская область занимает 81-е место из 85 по внедрению целевых моделей, которые упрощают ведение бизнеса. Увеличились сроки выдачи разрешительной документации на строительство, в то время как в других регионах они сокращаются. В целом все процедуры должны стать прозрачнее. Чтобы работала система, а влияние конкретного чиновника на выдачу тех же разрешений уменьшилось. Это снизит и коррупционные риски.
Глава региона поручил по каждому району в кратчайшие сроки составить карту проблемных точек. Чтобы уже в январе стало понятно, что еще нужно сделать буквально в каждом городском квартале, чтобы достойно встретить гостей Чемпионата мира по футболу.
В ближайшее время Елена Лапушкина проведет встречи с чиновниками по каждому из основных направлений работы мэрии.
Также по итогам совещания она сформулировала ряд поручений. Первостепенные задачи на ближайшие дни - вывоз снега, очистка кровель и обеспечение безопасности во время новогодних праздников.
- С Еленой Владимировной вы отработали вместе не один год. Отработали как с надежным коллегой, с которым решали вопросы разной сложности, - сказал Азаров. - Теперь начинается новый этап. Вся ответственность за принятие управленческих решений в Самаре ложится на Елену Владимировну как главу города. Очевидно, что эти решения должны быть хорошо проработаны, всегда опираться на интересы городского сообщества, учитывать векторы развития региона и государства.
Он подчеркнул, что уровень ответственности у управленцев муниципалитета должен сильно возрасти. Это касается и состояния городской территории, и сроков реагирования на поручения, и отработки обращений горожан.
- Надо мобилизоваться, сплотиться вокруг главы города и отработать ближайший период так, чтобы самарцы увидели: произошли изменения в положительную сторону - заметные, зримые и значимые именно для горожан. Люди этого ждут. Если не сможете поменяться, глава города будет принимать кадровые решения, - обозначил перспективы Азаров. - Именно на командный подход в работе я ориентирую всех министров, всех глав муниципалитетов.
Он поставил задачу: выстроить в городе эффективное, системное проектное управление, рассматривать взаимодействие с областной властью как работу единой команды. Плодами этой деятельности должно стать развитие города и региона, повышение благосостояния людей.
Глава региона отдельно остановился на деятельности некоторых городских ведомств. Он потребовал в кратчайшие сроки разобраться в коррупционных скандалах, к которым оказались причастны сотрудники департамента образования. А департамент градостроительства должен энергичнее работать над тем, чтобы улучшать условия для инвесторов. Азаров сказал, что в рейтинге Агентства стратегических инициатив Самарская область занимает 81-е место из 85 по внедрению целевых моделей, которые упрощают ведение бизнеса. Увеличились сроки выдачи разрешительной документации на строительство, в то время как в других регионах они сокращаются. В целом все процедуры должны стать прозрачнее. Чтобы работала система, а влияние конкретного чиновника на выдачу тех же разрешений уменьшилось. Это снизит и коррупционные риски.
Глава региона поручил по каждому району в кратчайшие сроки составить карту проблемных точек. Чтобы уже в январе стало понятно, что еще нужно сделать буквально в каждом городском квартале, чтобы достойно встретить гостей Чемпионата мира по футболу.
В ближайшее время Елена Лапушкина проведет встречи с чиновниками по каждому из основных направлений работы мэрии.
Также по итогам совещания она сформулировала ряд поручений. Первостепенные задачи на ближайшие дни - вывоз снега, очистка кровель и обеспечение безопасности во время новогодних праздников.
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