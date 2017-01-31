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В прошлом году правовой департамент мэрии вел 1100 судебных дел

Правовой департамент городской администрации представил отчет о работе за 2016 год.

Из него следует, что в период с января по декабрь в производстве этого подразделения мэрии Самары находилось 1100 судебных дел. Отдельного внимания заслуживает работа, которую сотрудники департамента ведут, пытаясь вернуть муниципалитету незаконно отчужденные ранее земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Например, удалось вернуть право распоряжения четырьмя земельными участками, в том числе расположенными в непосредственной близости к Волге. Как стало известно, участки площадью 680 кв. м на 9-й линии Барбошиной поляны, 1300 кв. м на берегу Волги в Кировском районе, 700 кв. м в Студеном овраге и 1200 кв. м на Московском шоссе были незаконно оформлены на третьих лиц на основании поддельных свидетельств о праве собственности на землю. Для защиты прав и интересов города со стороны правового департамента в суд были направлены иски об истребовании участков из чужого незаконного владения. В суде требования были поддержаны, и администрация города вернула себе право распоряжения указанными участками. Значит, теперь они могут быть реализованы на законных основаниях или использованы иным образом.

Правовым департаментом в сотрудничестве с другими подразделениями горадминистрации был создан прецедент: в прошлом году удалось снести самовольно построенное двухэтажное здание на улице Победы. Как ранее сообщала «СГ», оно было возведено несколько лет назад и использовалось в коммерческих целях, однако добиться демонтажа долгое время не удавалось.

Еще одно важное направление работы в судах - оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости, от чего напрямую зависят налоговые поступления в бюджет. В прошлом году итоговую рыночную стоимость объектов в суде удалось увеличить на 720 млн рублей. Это значит, что теперь размер поступлений земельного налога в бюджет города будет выше.
Дата: 31 января 2017 , 10:46
125
Автор текста: Сергей Симонов
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