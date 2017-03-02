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В горадминистрации разработали новую модель системы общественных советов

Самарский мэр Олег Фурсов встретился со спикером Самарской губернской думы Виктором Сазоновым.

Мероприятие состоялось в администрации города, в нем приняли участие представители аппарата областной думы и главы районных администраций.

На совещании обсуждали дальнейшие шаги по реформированию системы местного самоуправления. В том числе говорили о передаче на районный уровень дополнительных полномочий. В ходе обсуждения была достигнута договоренность о том, что к середине марта появится соответствующий законопроект, который впоследствии направят на рассмотрение региональным парламентариям.

Еще один вопрос, который затронули на встрече, касался развития общественных советов на местах. Стоит отметить, что первые из них были созданы еще в 2015 году на уровне микрорайонов. Некоторое время назад губернатор Николай Меркушкин поручил увеличить численность общественных советов в разы. Предполагается, что в их составе будут активные жители, сотрудники предприятий, учебных, медицинских, социальных, спортивных, общественных учреждений территории, огранов профсоюза, а также представители власти. В планах - предоставить советам расширенные полномочия в сфере ЖКХ, которые позволят им контролировать работу управляющих организаций. Благодаря советам жители смогут активно включиться в решение ключевых для своих территорий вопросов: благоустройство дворов, улиц, скверов, оборудование детских и спортплощадок.

Мэр Олег Фурсов рассказал, что в горадминистрации уже разработана новая модель системы общественных советов, которая позволит повысить активность граждан и в короткие сроки решать вопросы, напрямую влияющие на качество жизни. По мнению мэра, эта система станет логичным продолжением реформы местного самоуправления. В ближайшее время план работы по их формированию представят губернатору.

Дата: 1 марта 2017 , 13:07
224
Автор текста: Сергей Симонов
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