В Зубчаниновке появился детский епархиальный центр

Гостями мероприятия также стали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры регионального правительства Сергей Филиппов.Православный приход в Зубчаниновке был открыт в 2015 году и по инициативе епархии при содействии главы региона было принято решение о создании здесь детского центра. Сейчас в центре уже работает целый ряд кружков для детей и подростков из близлежащих домов.Глава региона заметил, что подобного рода центры работают над воспитанием молодого поколения с крепкими духовными основами, которые могут выбрать свой правильный жизненный путь.Особо отметил губернатор и тот факт, что в детском епархиальном центре ведется активная патриотическая работа.- Сегодня это исключительно важно для всей нашей страны, - сказал Николай Меркушкин.