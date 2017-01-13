В Зубчаниновке появился детский епархиальный центр
В торжественной церемонии открытия центра приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский Сергий.
Гостями мероприятия также стали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры регионального правительства Сергей Филиппов.
Православный приход в Зубчаниновке был открыт в 2015 году и по инициативе епархии при содействии главы региона было принято решение о создании здесь детского центра. Сейчас в центре уже работает целый ряд кружков для детей и подростков из близлежащих домов.
Глава региона заметил, что подобного рода центры работают над воспитанием молодого поколения с крепкими духовными основами, которые могут выбрать свой правильный жизненный путь.
Особо отметил губернатор и тот факт, что в детском епархиальном центре ведется активная патриотическая работа.
- Сегодня это исключительно важно для всей нашей страны, - сказал Николай Меркушкин.
Гостями мероприятия также стали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры регионального правительства Сергей Филиппов.
Православный приход в Зубчаниновке был открыт в 2015 году и по инициативе епархии при содействии главы региона было принято решение о создании здесь детского центра. Сейчас в центре уже работает целый ряд кружков для детей и подростков из близлежащих домов.
Глава региона заметил, что подобного рода центры работают над воспитанием молодого поколения с крепкими духовными основами, которые могут выбрать свой правильный жизненный путь.
Особо отметил губернатор и тот факт, что в детском епархиальном центре ведется активная патриотическая работа.
- Сегодня это исключительно важно для всей нашей страны, - сказал Николай Меркушкин.
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