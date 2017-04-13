В Самару прибыл полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич

Сразу после прибытия в международный аэропорт «Курумоч» Михаил Бабич с губернатором Николаем Меркушкиным осмотрели новый аэровокзальный комплекс.По словам представителя компании подрядчика, сейчас ведутся работы по завершению строительства второй взлетно-посадочной полосы. Планируется, что уже летом начнется ее «облет». Также летом будут завершены работы на восточном перроне аэродрома.Кроме того, Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили площадку, где возводится новая аварийно-спасательная станция, которая будет отвечать за безопасностьвторой взлетно-посадочной полосы.В рамках рабочего визита Михаил Бабич проведет заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества. В Совете примут участие руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных Общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.