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В Самару прибыл полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич

В ходе рабочего визита полпред посетил объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сразу после прибытия в международный аэропорт «Курумоч» Михаил Бабич с губернатором Николаем Меркушкиным осмотрели новый аэровокзальный комплекс.
По словам представителя компании подрядчика, сейчас ведутся работы по завершению строительства второй взлетно-посадочной полосы. Планируется, что уже летом начнется ее «облет». Также летом будут завершены работы на восточном перроне аэродрома.

Кроме того, Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили площадку, где возводится новая аварийно-спасательная станция, которая будет отвечать за безопасность
второй взлетно-посадочной полосы.

В рамках рабочего визита Михаил Бабич проведет заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества. В Совете примут участие руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных Общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.
Дата: 13 апреля 2017 , 10:58
317
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив «Волга Ньюс»
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