В Самарской области за прошлый год на 19% сократилось число убийств

Такие данные стали известны в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию Дня прокурорского работника.Сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником поздравили губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор Сергей Чабан, а также руководители силовых ведомств.Открывая собрание, прокурор Самарской области Константин Букреев подчеркнул, что со дня своего основания органы прокуратуры убедительно подтверждали свое особое назначение в обеспечении единства и укрепления законности и правопорядка, являясь надежной опорой государства.Как заметил прокурор региона, в первую очередь усилия надзорного ведомства направлены на соблюдение прав и свобод граждан. В настоящее время в этой сфере выявлено свыше 85 тысяч правонарушений, для их устранения в суд направлено 14 тысяч исков, а по материалам проверок к административной ответственности привлечено более 21 тысяч виновных и возбуждено 275 уголовных дел.Кроме того, особое внимание уделяется вопросам, связанным с долгами по заработной плате.- В условиях финансовой нестабильности прокурорами приняты меры по погашению работникам долгов по зарплате в размере около 460 млн рублей. Этот вопрос остается в числе наших приоритетов и в наступившем году, - сказал Константин Букреев.Подводя общие итоги работы правоохранительной системы региона в прошедшем году, Николай Меркушкин подчеркнул, что криминогенная ситуация в Самарской области за прошлый год улучшилась. Об этом свидетельствует тот факт, что общее число зарегистрированных преступлений в регионе сократилось по сравнению с 2015 годом на 11%, а число тяжких преступлений и убийств уменьшилось на 14% и 19% соответственно.Губернатор акцентировал внимание сотрудников надзорного ведомства в наступившем году на борьбе с нарушениями в экономической сфере.- Бюджет этого года довольно напряженный, и мы должны создать все условия, чтобы он наполнялся без проблем, - сказал глава региона. В частности, Николай Меркушкин обратил внимание прокуроров на необходимость серьезной работы по ликвидации теневого рынка алкогольной продукции. По словам главы региона, ежегодно из-за продажи контрафактного алкоголя областной бюджет теряет 3-3,5 млрд рублей.В целом Николай Меркушкин высоко оценил работу прокуратуры:- Видя вашу работу, жители Самарской области стали больше доверять правоохранительной системе, - подметил он.