В Самаре завершаются работы по организации купели на Полевом спуске
Работы по ее обустройству практически завершены.
Сегодня вечером первый заместитель главы Самары Владимир Василенко вместе со специалистами проинспектировал готовность купели на Полевом спуске к предстоящему празднику. По предварительным прогнозам, именно здесь ожидается наибольший наплыв населения для купания на Крещение.
- Главой города Олегом Фурсовым была поставлена задача организовать купель, соответствующую всем нормам и правилам. В первую очередь речь, конечно же, идет про безопасность граждан, - сказал он.
По его словам, уже завтра на Полевом спуске будут установлены деревянные трапы, по которым люди смогут подойти к купели. Она уже оборудована деревянным спуском, организовано освещение. Накануне Крещения будут выставлены биотуалеты и урны. 19 января здесь будет дежурить карета скорой помощи. Для собравшихся организуют горячий чай, выпечку.
Напомним, что в этом году в Самаре будут работать пять купелей.
Советы специалистов о том, как правильно купаться, чтобы не нанести вред своему здоровью и соблюсти традиции, читайте здесь.
Сегодня вечером первый заместитель главы Самары Владимир Василенко вместе со специалистами проинспектировал готовность купели на Полевом спуске к предстоящему празднику. По предварительным прогнозам, именно здесь ожидается наибольший наплыв населения для купания на Крещение.
- Главой города Олегом Фурсовым была поставлена задача организовать купель, соответствующую всем нормам и правилам. В первую очередь речь, конечно же, идет про безопасность граждан, - сказал он.
По его словам, уже завтра на Полевом спуске будут установлены деревянные трапы, по которым люди смогут подойти к купели. Она уже оборудована деревянным спуском, организовано освещение. Накануне Крещения будут выставлены биотуалеты и урны. 19 января здесь будет дежурить карета скорой помощи. Для собравшихся организуют горячий чай, выпечку.
Напомним, что в этом году в Самаре будут работать пять купелей.
Советы специалистов о том, как правильно купаться, чтобы не нанести вред своему здоровью и соблюсти традиции, читайте здесь.
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