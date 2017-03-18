В Самаре закупят дополнительную спецтехнику для уборки города на 100 млн рублей
Она должна поступить в распоряжение самарских коммунальщиков в начале июня. Об этом сообщил вчера глава города Олег Фурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя областной думы Александр Степанов, заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов, а также руководители профильных муниципальных предприятий, ветераны и почетные работники отрасли.
В ходе мероприятия Олег Фурсов наградил выдающихся ветеранов и работников сферы коммунального хозяйства почетными грамотами и благодарственными письмами за ответственный и высокопрофессиональный труд на благо города и его жителей.
Глава города отметил, что в последние годы качество обслуживания коммунальщиками населения значительно возросло. К нынешнему отопительному сезону была осуществлена стопроцентная подготовка домов, спортивных объектов, учреждений образования и культуры. Также были подготовлены 60 муниципальных и 43 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов и 1075,1 км теплосетей. Ресурсоснабжающие организации выполнили плановые работы по капитальному ремонту более 50 км инженерных систем. Также были заменены более 15 км теплосетей, что почти в 2 раза больше, чем в 2015 году.
Заметные изменения в повышении комфортности городской среды сыграла программа «Цветущая Самара», которая получила отклик большого количества предпринимателей и жителей. Известно, что в нынешнем году планируется увеличить площадь цветников до 28 тысяч кв.м.
- Несмотря на все трудности, нам есть чем гордиться. За последние два года проведена огромная работа. Одним из ее показателей является то, что в 2016 году Самара впервые с 2013 года получила паспорт готовности к отопительному сезону. Пуск тепла в этом году был начат раньше обычного срока, - сказал Олег Фурсов.
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя областной думы Александр Степанов, заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов, а также руководители профильных муниципальных предприятий, ветераны и почетные работники отрасли.
В ходе мероприятия Олег Фурсов наградил выдающихся ветеранов и работников сферы коммунального хозяйства почетными грамотами и благодарственными письмами за ответственный и высокопрофессиональный труд на благо города и его жителей.
Глава города отметил, что в последние годы качество обслуживания коммунальщиками населения значительно возросло. К нынешнему отопительному сезону была осуществлена стопроцентная подготовка домов, спортивных объектов, учреждений образования и культуры. Также были подготовлены 60 муниципальных и 43 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов и 1075,1 км теплосетей. Ресурсоснабжающие организации выполнили плановые работы по капитальному ремонту более 50 км инженерных систем. Также были заменены более 15 км теплосетей, что почти в 2 раза больше, чем в 2015 году.
Заметные изменения в повышении комфортности городской среды сыграла программа «Цветущая Самара», которая получила отклик большого количества предпринимателей и жителей. Известно, что в нынешнем году планируется увеличить площадь цветников до 28 тысяч кв.м.
- Несмотря на все трудности, нам есть чем гордиться. За последние два года проведена огромная работа. Одним из ее показателей является то, что в 2016 году Самара впервые с 2013 года получила паспорт готовности к отопительному сезону. Пуск тепла в этом году был начат раньше обычного срока, - сказал Олег Фурсов.
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