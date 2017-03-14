В Самаре выбрали лучший проект по благоустройству бульвара на проспекте Металлургов
Под занавес прошлого года в Самаре прошли архитектурные конкурсы на лучшее архитектурно-скульптурное и архитектурно-ландшафтное решение четырех территорий города. Одна из них - пешеходный бульвар на проспекте Металлургов в границах улиц Марии Авейде, Алма-Атинской и проезжей части проспекта Металлургов.
Перед конкурсантами ставили задачу: разработать планировочное решение территории, включая благоустройство непосредственно бульвара, в увязке с существующей застройкой. Предлагалось использовать элементы ландшафтного дизайна, декоративного мощения и иных видов покрытия, освещения, малых архитектурных форм и других приемов, обеспечивающих создание комфортной городской среды.
На конкурс было представлено 11 проектов. Первое место присуждено авторскому коллективу, объединившему Нину Степину, Анну Гаслову и Кирилла Никонова.
Они предложили обустроить бульвар и прилегающие к нему площадь имени Мочалова, сквер перед проходной металлургического завода как комфортную зеленую зону для отдыха и спортивных занятий. Проектные решения рассчитаны на создание доступной среды для маломобильных групп населения: предусмотрены пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок. Учтен целый комплекс элементов благоустройства: четыре вида скамеек, выставочные стенды, разные типы площадок для общения, павильоны, арки. В одной из частей сквера, близ завода, предполагается обустроить территорию для оздоровительного бега и картинга летом, катка и лыжни зимой.
- Сейчас нам надо определиться с исполнителем, который просчитает затраты на реализацию этого проекта, - сообщил главный архитектор города Алексей Самарцев. - Когда мы получим обсчет работ, будем определяться с дальнейшей реализацией задачи. Проект, победивший в декабре в конкурсе, станет базовым.
Комментарий
Олег Фурсов, глава Самары:
-Проспект Металлургов тесно связан с героической трудовой историей нашего города. Нам очень хотелось бы, чтобы это место напоминало современным самарцам о подвигах старшего поколения. Очень важно не просто навести порядок на этой территории, но подчеркнуть ее уникальность, ее особую значимость. Надеюсь, что обновленный бульвар станет местом притяжения не только для жителей города, но и для гостей.
Перед конкурсантами ставили задачу: разработать планировочное решение территории, включая благоустройство непосредственно бульвара, в увязке с существующей застройкой. Предлагалось использовать элементы ландшафтного дизайна, декоративного мощения и иных видов покрытия, освещения, малых архитектурных форм и других приемов, обеспечивающих создание комфортной городской среды.
На конкурс было представлено 11 проектов. Первое место присуждено авторскому коллективу, объединившему Нину Степину, Анну Гаслову и Кирилла Никонова.
Они предложили обустроить бульвар и прилегающие к нему площадь имени Мочалова, сквер перед проходной металлургического завода как комфортную зеленую зону для отдыха и спортивных занятий. Проектные решения рассчитаны на создание доступной среды для маломобильных групп населения: предусмотрены пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок. Учтен целый комплекс элементов благоустройства: четыре вида скамеек, выставочные стенды, разные типы площадок для общения, павильоны, арки. В одной из частей сквера, близ завода, предполагается обустроить территорию для оздоровительного бега и картинга летом, катка и лыжни зимой.
- Сейчас нам надо определиться с исполнителем, который просчитает затраты на реализацию этого проекта, - сообщил главный архитектор города Алексей Самарцев. - Когда мы получим обсчет работ, будем определяться с дальнейшей реализацией задачи. Проект, победивший в декабре в конкурсе, станет базовым.
Комментарий
Олег Фурсов, глава Самары:
-Проспект Металлургов тесно связан с героической трудовой историей нашего города. Нам очень хотелось бы, чтобы это место напоминало современным самарцам о подвигах старшего поколения. Очень важно не просто навести порядок на этой территории, но подчеркнуть ее уникальность, ее особую значимость. Надеюсь, что обновленный бульвар станет местом притяжения не только для жителей города, но и для гостей.
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