В Самаре в три раза сократили число незаконных свалок

17 мая глава Самары Олег Фурсов принял участие в общем собрании Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Нижнем Новгороде.



Заседание прошло под председательством руководителя Ассоциации, мэра Казани Ильсура Метшина. В обсуждении также принял участие заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Представители муниципалитетов делились опытом, обсуждали организацию работ по благоустройству. Олег Фурсов, занимающий должность заместителя председателя Ассоциации, рассказал, как Самара решает задачи по наведению порядка в кварталах частного сектора. У нас в городе более 40% территории жилищного фонда занимают именно индивидуальные дома.



Одной из основных проблем частного сектора Самары остаются несанкционированные свалки. Мэрией был разработан комплекс мероприятий для решения задач по их ликвидации и профилактике появления новых. Как сообщил Олег Фурсов, частный сектор города на 100% включен в централизованную систему сбора и вывоза бытовых отходов.



Районные администрации регулярно проводят обследования территорий, следят за тем, соблюдают ли подрядчики график вывоза отходов. На въездах в лесные массивы, где ранее появлялись свалки, устанавливают камеры видеонаблюдения, пункты охраны, налажено патрулирование проблемных территорий. Контролерам уже доводилось задерживать машины, на которых в лесные массивы свозили отходы.



Олег Фурсов подчеркнул, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства - это межведомственная задача. Поэтому в рейдах, кроме сотрудников администрации, принимают участие представители полиции, природоохранной прокуратуры, дорожной инспекции, Росприроднадзора и других структур.



В работе можно широко использовать и передовые технологии. Например, организовать воздушное патрулирование. В марте совместно с региональным управлением Росгвардии прошло первое контрольное мероприятие с применением беспилотного летательного аппарата. С высоты искали свалки в Кировском районе.



По словам мэра Самары, все эти мероприятия позволили сократить количество мест несанкционированного складирования отходов более чем в три раза.



Для повышения экологической культуры жителей были разработаны проекты и образовательные программы. Среди них - проект «Поработал - отдохни!», который провели во время апрельского месячника по благоустройству. Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади имени Куйбышева, а также получили дисконтные карты на покупки в торговых сетях. В 27 дворах, жители которых дружно вышли на уборку, будут установлены системы наружного видеонаблюдения.



Кроме того, более 50 организаций и общественных объединений присоединились к соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды и вышли на уборку самарских улиц.



А строительные организации взяли на себя обязательство привести в порядок фасады деревянных домов в историческом центре.



- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша задача - и дальше повышать уровень жизни населения, создавать комфортные условия для работы и отдыха. Забота об условиях проживания, труда и отдыха в городской среде - это забота о нашем будущем, о будущем наших детей, - подытожил Олег Фурсов.