У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара космическая" состоялось в администрации Самары на минувшей неделе.
Помимо главы города Олега Фурсова в нем приняли участие главный архитектор Алексей Самарцев, руководитель департамента культуры, молодежной политики и туризма горадминистрации Татьяна Шестопалова, почетные граждане города - Петр Золотарев, Геннадий Аншаков, а также член Общественной палаты Самары Виталий Добрусин.
Как ранее сообщал sgpress.ru, тему благоустройства территории около музея, а также установки на этом месте скульптурной композиции в память о вкладе, который внесли в развитие ракетно-космической отрасли выдающиеся личности того времени, начали обсуждать еще прошлым летом.
Как рассказал на совещании главный архитектор города Алексей Самарцев, все это время над концепцией велась работа. В ходе нее было выработан ряд решений. В частности, предложено установить скульптуруную композицию напротив входа в музейный комплекс "Самара космическая". Уже известно, что в фигурах, которые появятся здесь, самарцы узнают таких выдающихся деятелей отрасли космического строения, как Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Валентин Глушко, Николай Кузнецов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов. На совещании Геннадий Аншаков предложил увековечиить в скульптурной композиции также память Виктора Лукачева, который как ректор Куйбывшевского авицационного института внес огромный вклад в создание кадрового резерва для отрасли.
Кроме того, на совещании поступило предложение не останавливаться на установке композиции, а проработать варианты для ее развития. Например, за счет установки в будущем мемориальной доски, где можно было бы увековечить память других выдающихся деятелей отрасли.
Стоит отметить, что конкурс на разработку проекта будет открытым. Однако к участию в нем допустят лишь группы скульпторов (с учетом объема работы и значимости темы).
В ближайшее время все прозвучавшие и поддержанные предложения будут учтены в задании, которое готовит на конкурс управление главного архитектора города. Глава Самары Олег Фурсов поручил Алексею Самарцеву сделать это до конца февраля. Следовательно, в течение нескольких недель будет объявлен сам конкурс. Олег Фурсов добавил, что средства на его проведение найдены. Причем бюджетные деньги для этих целей привлекать не будут, необходимую сумму готовы выделить меценаты.
- Мы обязаны увековечить имена тех людей, которые стояли у истоков отечественного ракетостроения, внесли огромный вклад в развитие авиационной отрасли нашей страны. Важно, чтобы это была не просто рядовая городская скульптура, а знаковое для всех самарцев место, - резюмировал глава города.
Помимо главы города Олега Фурсова в нем приняли участие главный архитектор Алексей Самарцев, руководитель департамента культуры, молодежной политики и туризма горадминистрации Татьяна Шестопалова, почетные граждане города - Петр Золотарев, Геннадий Аншаков, а также член Общественной палаты Самары Виталий Добрусин.
Как ранее сообщал sgpress.ru, тему благоустройства территории около музея, а также установки на этом месте скульптурной композиции в память о вкладе, который внесли в развитие ракетно-космической отрасли выдающиеся личности того времени, начали обсуждать еще прошлым летом.
Как рассказал на совещании главный архитектор города Алексей Самарцев, все это время над концепцией велась работа. В ходе нее было выработан ряд решений. В частности, предложено установить скульптуруную композицию напротив входа в музейный комплекс "Самара космическая". Уже известно, что в фигурах, которые появятся здесь, самарцы узнают таких выдающихся деятелей отрасли космического строения, как Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Валентин Глушко, Николай Кузнецов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов. На совещании Геннадий Аншаков предложил увековечиить в скульптурной композиции также память Виктора Лукачева, который как ректор Куйбывшевского авицационного института внес огромный вклад в создание кадрового резерва для отрасли.
Кроме того, на совещании поступило предложение не останавливаться на установке композиции, а проработать варианты для ее развития. Например, за счет установки в будущем мемориальной доски, где можно было бы увековечить память других выдающихся деятелей отрасли.
Стоит отметить, что конкурс на разработку проекта будет открытым. Однако к участию в нем допустят лишь группы скульпторов (с учетом объема работы и значимости темы).
В ближайшее время все прозвучавшие и поддержанные предложения будут учтены в задании, которое готовит на конкурс управление главного архитектора города. Глава Самары Олег Фурсов поручил Алексею Самарцеву сделать это до конца февраля. Следовательно, в течение нескольких недель будет объявлен сам конкурс. Олег Фурсов добавил, что средства на его проведение найдены. Причем бюджетные деньги для этих целей привлекать не будут, необходимую сумму готовы выделить меценаты.
- Мы обязаны увековечить имена тех людей, которые стояли у истоков отечественного ракетостроения, внесли огромный вклад в развитие авиационной отрасли нашей страны. Важно, чтобы это была не просто рядовая городская скульптура, а знаковое для всех самарцев место, - резюмировал глава города.
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