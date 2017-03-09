В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии

В отдельных структурных подразделениях сократят до 37% работников. Таким образом, мэрия Самары продолжает держаться курса на экономию бюджетных средств, который губернатор Самарской области Николай Меркушкин задал в своем ежегодном послании. Сэкономленные на зарплатах сокращенных чиновников деньги пойдут на решения важных для города социальных задач.



Администрация Самары под руководством Олега Фурсова ведет политику оптимизации местного самоуправления уже третий год. Так, в 2015 году удалось сэкономить порядка миллиарда рублей, в 2016 году - 800 миллионов рублей. В прошлом году также сменилось руководство нескольких муниципальных предприятий, ряд учреждений были реорганизованы. Меры по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году уже позволили высвободить 87 миллионов рублей, которые направили на софинансирование строительства новых детских садов. Остальную часть денег на проведение этих работ добавят из областной и федеральной казны. Субсидия от правительства РФ для Самары составит 690 миллионов рублей.